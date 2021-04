La banda de música jamaicana The Gramophone Allstars Big Band ha llançat aquesta setmana Old Rocking Chair, el primer avançament del seu nou EP, que es titularà Love Letter i serà publicat el pròxim 14 de maig pel segell bisbalenc Bankrobber, en vinil 10 polzades d'edició limitada a 300 còpies numerades a mà.

Inspirat en el llegat dels llegendaris The Skatalites, Love Letter compta amb quatre composicions originals inèdites, Marina Ginestà, Supersonic, One for Lola i Storm On Silicon, així com una explosiva versió del classic Old Rocking Chair de Jackie Opel & The Skatalites, arranjada per Lluc Casares i amb les veus de Kathy i Yolanda Sey (The Sey Sisters). Segons indica el segell discogràfic en un comunicat, «l'amor envers la llegendària banda jamaicana s'entreveu a cada compàs i es fa evident en múltiples referències, ja siguin musicals o també gràfiques, com la icònica imatge que inspira la portada».

Liderada pel saxofonista bisbalenc Genís Bou i amb Judit Neddermann de vocalista, The Gramohone All Stars Big Band va néixer el 2008 -inicialment com a The Gramophone Allstars- amb l'objectiu de reivindicar la música jamaicana, com el reggae o l'ska, des d'una àmplia perspectiva.