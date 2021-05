La banda gironina Kumbara planta avui a la sala La Mirona la seva particular «Semilla»

La sala La Mirona de Salt acollirà avui, a partir de les 20.30 h, la presentació de Semilla, el debut en llarg de la banda gironina Kumbara. La proposta d'aquesta formació, els membres de la qual compten amb una àmplia experiència prèvia en grups rellevants de l'escena gironina com The Blackiss, Calvari, La Banda del Surdo o Hermano Loco, explora a través de l'electrònica les sonoritats caribenyes i afro llatines com la salsa i el reggae, amb unes lletres que reinvindiquen l'alegria però també la justícia social.

Mateo Sánchez, vocalista del grup, explica que el projecte va sorgir a l'espai La Marfà de Girona, on tan parlant amb Nuri Madí i Karla Aguilar, tenien la idea de «buscar una fórmula que sortís de la part més orgànica, a través de la música electrònica». «L'inici de tota cosa que ha de créixer ha de ser una llavor i per això vam decidir titular el disc Semilla, perquè és un projecte molt nou i diferent. És com sembrar una llavor. Mai saps què sortirà exactament fins que germina» explica Sánchez sobre el títol d'un treball publicat la primavera de l'any passat, en ple confinament.

Sánchez també explica que com a músics «tenim la possibilitat de tenir un micròfon a la mà» i per aquest motiu amb les seves lletres volen mostrar «els estats d'alegries però també la impotència davant les injustícies».

Sobre com els ha afectat la pandèmia, el cantant reconeix que la majoria dels concerts que tenien programats l'any passat es van cancel·lar. No obstant això, admet que van tenir sort perquè van rebre la beca d'acompanyament musical de La Marfà, un fet que els ha permès consolidar el projecte, enregistrant una sèrie de vídeos dels temes, i treballar en l'espectacle que presenten avui a Salt, que ha comptat amb la producció de l'Abel Coll.

Kumbara està format per Karla Aguilar i Mateo Sánchez (veu), Nuri Madí (conga i bongo), Gustavo Rabi (pailes) i David Mansilla (electrònica i Dj).