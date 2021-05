El festival Vida confirma que celebrarà l'edició d'aquest estiu

Amb els resultats del concert al Palau Sant Jordi a la mà, el Vida va confirmar ahir que celebrarà l'edició d'aquest estiu els dies 1, 2 i 3 de juliol a Vilanova i la Geltrú. El festival garanteix que implementarà les mesures recomanades pels experts, però sense distància de seguretat entre els assistents. El certamen continua treballant amb els científics de la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses amb l'objectiu d'obrir portes a Love of Lesbian, Nathy Peluso, Hinds i Joe Crepúsculo. El cartell es completarà amb la programació d'electrònica dins el marc del Vida Club i la programació a La Daurada Beach Club, que s'anunciaran properament.

Vetusta Morla serà el cap de cartell el dijous, un dia en què també actuaran al festival noms com Hinds, Rigoberta Bandini, Joe Crepúsculo i The New Raemon & Paula Bonet. Divendres serà el torn de Nathy Peluso, Ferran Palau, Pau Vallvé, Ladilla Rusa i Mazoni. Finalment, els Love of Lesbian protagonitzaran el dissabte, juntament amb Clara Peya, Maria José Llergo, Mujeres o Núria Graham entre d'altres.