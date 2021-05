Instint de supervivència

Taylor Sheridan és un dels grans noms de la ficció audiovisual moderna. Com a guionista va sorprendre tothom amb la magnífica Comanchería, que va projectar la seva carrera també com a director. El primer fruit d'aquest prestigi va ser Wind River, extraordinari thriller ambientat en una reserva índia i protagonitzat per Elizabeth Olsen i Jeremy Renner on ja donava la justa mesura del seu estil: Sheridan firma variacions del western en què els personatges es veuen abocats a fatídiques decisions morals, en un context d'imprevisibles esclats de violència. Ho va continuar cultivant com a guionista (la seqüela Sicario: El Día del Soldado, que no desmereix gens de l'original) o en la seva condició d'home orquestra (la sèrie Yellowstone, protagonitzada per Kevin Costner, que algun dia serà reivindicada com es mereix).

Amb Aquellos que desean mi muerte torna a tractar alguns dels seus temes preferents, però amb un pressupost més alt i en un estil de narració més adequat als estàndards de Hollywood. Potser això repercutirà en la percepció crítica de la pel·lícula? Ja ho veurem, perquè Sheridan no es pot donar res per sobreentès i ha demostrat amb escreix que és capaç de moure's amb solvència en els paràmetres del cinema comercial sense renunciar ni un mil·límetre a la seva personalitat creativa. De moment, el film crida l'atenció per ser el primer protagonista d'Angelina Jolie en dos anys, en un retorn a primera línia que acabarà de cristal·litzar quan arribi l'esperada Eternals de Marvel.

Aquellos que desean mi muerte comença quan un adolescent és testimoni d'un crim i dos sicaris comencen a seguir-li la pista. Durant la seva fugida pels boscos de Montana, el noi acaba topant amb Hannah Faber, una agent rural acostumada a haver de servir-se de tècniques de supervivència per tirar endavant. La Hannah farà tot el que sigui a les mans per protegir el testimoni, fins al punt que aprofita un gran incendi a la zona per plantar cara als seus sagnants perseguidors. A primera vista pot semblar un híbrid entre Único testigo i Llamaradas, però l'escenari rural i l'aposta de Sheridan pels personatges molt matisats fa pensar que ens trobem davant un nou western que, entre acció i flamarades, tindrà temps per explorar uns quants temes més.

Al costat d'Angelina Jolie destaca la presència al repartiment de Jon Bernthal, Nicholas Hoult (sorprenent elecció per a un dels perseguidors del noi: veurem si aquí demostra més atenció al detall que en d'altres papers), Tyler Perry, Jake Weber, Finn Little, Medina Senghore, James Jordan, Tory Kittles i Aidan Gillen, en un papers de dolent tirant a llefiscós que tan bé se li donen. La banda sonora original ve firmada pel sempre eficaç Brian Tyler, amb qui Sheridan va iniciar una fructuosa col·laboració a Yellowstone.