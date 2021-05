La nova generació

Malgrat que ha estat Amazon qui ha donat la campanada amb l'esplèndida The Boys, la plataforma que més està lluitant per tenir el seu propi univers de superherois és Netflix. Primer, amb una col·laboració amb Marvel que va permetre tenir unes bones sèries sobre Daredevil o Jessica Jones, i després arriscant-se a adaptar còmics tan singulars com The Umbrella Academy, que ja es troba en ple rodatge de la seva tercera temporada. Jupiter's Legacy, que s'estrena avui, és el nou intent de la plataforma per fidelitzar el públic de les vinyetes i, al mateix temps, aconseguir que sigui un producte de consum general.

En aquesta ocasió, del que es tracta és de reflexionar sobre el llegat dels superherois, el seu impacte a la cultura popular i també endinsar-se en les seves múltiples lectures polítiques. Però a diferència d'altres vegades, en què Netflix ha insistit tant a promocionar una producció que arriba a semblar que ja l'has vist abans de començar-la, aquesta sèrie de vuit episodis d'una hora arriba després d'un sol tràiler (poc explicatiu, a més, que sempre s'agraeix) i la sensació que ho refien tot al boca-orella.

El primer que s'hauria de dir que Jupiter's Legacy és que el còmic en què es basa, obra de Mark Millar i Frank Quitely, és més proper al to de Watchmen que no a l'univers de Marvel. És a dir, que si bé hi haurà batalles èpiques, seqüències d'impacte i efectes visuals enlluernadors, també s'hi busca una mirada diferent als superherois i la seva significació en un món presoner de les seves de crisis de valors.

La sèrie comença introduint-nos els superherois més famosos del planeta, aquells que ens porten defensant de totes les amenaces des de la seva irrupció durant els anys 30. Gairebé un segle després, havent-ho donat tot per nosaltres a costa de les seves pròpies vides personals, aquests mites vivents es preparen per cedir el testimoni a una nova generació de gent amb poders: les seves pròpies fills i fills. Però la nova remesa, que té pressa per demostrar la seva vàlua, no té el talent ni els principis dels seus progenitors, i acaben provocant unes tensions familiars que amenacen amb destruir el món abans d'hora.

Creada, produïda i escrita per Steven S. DeKnight, el màxim artífex de l'enyorada Daredevil, Jupiter's Legacy té entre els seus al·licients una factura visual realment treballada i un notable repartiment encapçalat per Josh Duhamel (l'actor ideal per al personatge que interpreta, per cert), Ben Daniels, Leslie Bibb, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade, Matt Lanter, Tyrone Benskin, John Bourgeois, Anna Akana i Tyler Mane.