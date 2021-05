«Sin remordimientos»: El pròleg encobert

Amazon s'ha proposat refundar les adaptacions cinematogràfiques i televisives de Tom Clancy, autor que ha donat material per a unes quantes vides (només cal veure els videojocs que se'n deriven) i que és a l'ADN de bona part dels thrillers geopolítics moderns. La primera mostra va ser Jack Ryan, sèrie desigual però molt entretinguda a partir del personatge més emblemàtic de Clancy, i ara ens ha arribat a la plataforma Sin remordimientos, concebuda a mode de pel·lícula de gènesi d'un altre dels grans noms dels seus llibres, l'agent encobert John Clark. La història comença quan aquest militar dirigeix la seva unitat cap a una perillosa missió per rescatar un hostatge, però acaba resultant que es tracta d'una incursió per apropiar-se d'armes russes. L'operatiu no surt com s'esperaven i les conseqüències persegueixen els membres de l'escamot fins a casa seva, ja que comencen a ser assassinats un per un i Clark, que sobreviu a l'atac però hi perd la seva dona i la seva filla, traça un pla de venjança que només pot consumar si es converteix en el més semblant a un fantasma.

Dirigida per Stefano Sollima amb el pilot automàtic, Sin remordimientos funciona raonablement bé com a exercici d'acció i suspens, però resulta massa esquemàtica (si t'hi pares a pensar, l'argument és d'una simplicitat fins i tot desarmant) i a estones s'hi troba a faltar un major aprofundiment en el retrat dels personatges. Amb l'excepció de Clark, molt ben interpretat pel també productor Michael B. Jordan, i l'ambigu agent de ka CIA que encarna Jamie Bell, la resta de rols semblen haver vingut al món a ser clixés amb diàlegs carregats d'obvietats. De fet, el millor del film és la seva escena postcrèdits, on revela la seva veritable naturalesa (tot ha estat un gran pròleg encobert) i apunta a un futur molt més prometedor que entusiasmarà particularment els fans d'un popular videojoc.

El planter de secundaris de la pel·lícula inclou noms com Jodie Turner-Smith (atenció a aquesta actriu, que està realment esplèndida), Cam Gigandet, Brett Gelman, Luke Mitchell, Jack Kesy, Colman Domingo, Todd Lasance, Jacob Scipio, George Asprey, Artjom Gilz, Angus McGruther i Guy Pearce. Per cert que Clark ja l'havien interpretat en pantalla gran dos grans actors: Willem Dafoe i Liev Schreiber.