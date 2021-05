Que no se't passi l'arròs!

És temps d'arròs a Pals. Si encara no ho has pogut gaudir encara tens fins el 16 de maig per gaudir de la 27a edició de la campanya gastronòmica de l'arròs de Pals. Els amants d'aquest producte tan arrelat en aquest territori estan de sort perquè aquest any sí que s'ha pogut portar a terme aquesta campanya amb la participació de diferents restaurants, establiments turístics i productors.

L'excel·lència que acumula l'arròs de Pals ha rebut infinitat d'elogis. El seu tret més característics és la manera en què es conrea de manera absolutament artesanal. L'entorn natural dels camps on es cultiva també contribueix a dotar aquest producte d'un gran reconeixement gastronòmic. I és que l'arròs es pot cuinar de moltes maneres i sempre hi té a veure el toc personal. L'arròs forma part d'aquest patrimoni de Pals que ha traspassat totes les fronteres.

Els entesos diuen que algunes particularitats que el fan tan destacat és la seva qualitat i la singular textura amb que està dotat. Segons els organitzadors, per adaptar la campanya a les mesures sociosanitàries actuals, s'ha optat per modificar el format de la campanya i que aquesta «esdevingui una acció oberta i flexible que inclogui no només els restaurants i productors participants sinó també l'oferta comercial, d'allotjament i turisme actiu del municipi que enriqueixi el cicle promocional de l'arròs que té com a objectiu la promoció conjunta del municipi de març a octubre».

Els restaurants participants en aquesta edició són: Restaurant Antic Casino, Restaurant Ca la Teresa, Restaurant Can Ruben, Restaurant Càmping Interpals, Restaurant El Pedró, Restaurant Es Portal, Restaurant Golf de Pals, Restaurant La Vila, Restaurant Mas Salvi, Restaurant Pahissa del Mas i Restaurant Sol Blanc. Pel que fa als allotjaments, ofereixen els seus servei: Càmping Interpals, La Costa Beach & Golf Resort, Arkhé Hotel Boutique, Turisme Rural Can Pere Ni i Càmping Mas Patoxas. I de Turisme Actiu: El Xiulet de Pals i el Golf de Pals. I més protagonistes són l'Arròs Estany de Pals, Celler Mas Geli, Arròs Molí de Pals i Vins i Caves Perelada. Tot plegat conformen una gran oferta gastronòmica on l'arròs és l'autèntic protagonista. Queden encara uns dies per gaudir d'aquesta campanya però per anar obrint boca al web visitpals.com hi ha informació detallada dels menús, les ofertes especials i les activitats. Resulten molt temptadors per als paladars i per a qui realment apreciï l'arròs alguns plats que es poden degustar com ara l'arròs sec amb presa ibèrica, xiitake i allioli de romaní, l'arròs amb sípia, salsitxes, musclos i gambetes o simplement l'arròs la cassola amb gambes. I pensant per a les famílies si la situació ho permet el juny es farà la tradicional plantada de l'arròs. La llavor i el tret de sortida a la futura campanya gastronòmica.