Rita Payés: «Sempre m'ha costat molt cantar en català»

La cantant i trombonista Rita Payés (Vilassar de Mar, 1999) acaba de publicar Como la piel (autoedició), el primer disc que inclou cançons escrites i compostes per la mateixa artista. «Em feia una mica de vertigen perquè no ho havia fet mai, però estic contenta perquè és com si, de cop, aportes un granet de sorra més gran», confessa la cantant maresmenca. El disc, enregistrat en col·laboració amb la seva mare, la guitarrista Elisabeth Roma, inclou un tema en català. «Sempre m'ha costat molt cantar en català perquè de cop es fa molt real, és com si ho estiguessis dient tu i fa una mica de respecte», apunta.

La cantant explica que el procés de creació dels onze temes del nou àlbum ha estat poc convencional. Així, assegura que a diferència d'altres artistes que «es tanquen a l'estudi i després surten a fer bolos», en el seu cas tot ve de la gira del disc Imagina, que va treure el 2019 també conjuntament amb la seva mare. «De manera molt natural vam anar incorporant repertori nou pensant en els bolos i en no tocar sempre el mateix», diu la cantant. Així, ara que ha vist que tenia «repertori suficient» i temes «que van arribar a una certa maduresa» ha estat quan ha apostat per gravar-los. El treball l'ha gravat a l'estudi de David Casamitjana, el tècnic de la Sant Andreu Jazz Band, sota la producció de Juan Berbín, reconegut músic veneçolà premiat amb un Latin Grammy.

Un dels trets característics del nou disc és que, a banda de les cançons versionades, n'hi ha sis compostes per ella: el bolero Nunca vas a comprender, No digo que no (vaca y pollo), Loca mente, Quien lo diría, La Rosa i el tema en portuguès Eu desespero. «Em vaig enamorar molt i m'agrada molt com sona la paraula en portuguès», confessa la cantant de vint-i-un anys.

A més, el disc incorpora una cançó en català, El Marabino. La cantant explica que és la segona vegada que canta en aquesta llengua i admet que «li costa». Sobre aquesta peça, detalla que és un tema del veneçolà Antonio Lauro, qui té molts temes per guitarra coneguts per la seva mare, Elisabeth Roma. Roma tenia un duet amb el guitarrista vilanoví Héctor Villegas (pseudònim de Víctor Valls), qui també tenia una lletra en català de la cançó. «Vam decidir fer-la perquè la melodia ens encantava i perquè així teníem una lletra en català», admet.

La cantant assegura que el nou disc és «molt familiar». Així, el seu germà, Eudald Payés, és el compositor del tema Un tros d'ahir i, de fet, també hi toca la trompeta. En aquesta línia, Payés ha viscut la música des de petita, ja que tant el seu pare com la seva mare són músics. «Si no fos per la música, jo no existiria», diu. Va començar tocant el piano i més tard va passar al trombó, que s'ha convertit en el seu instrument principal. Payés va entrar a la Sant Andreu Jazz Band, sota la direcció del baixista i tenor Joan Chamoro, i ha participat en diversos àlbums juntament amb Andrea Motis, Eva Fernández i Magali Datzira.

La sorpresa amb C. Tangana

Sobre que C. Tangana es fixés en una de les seves cançons a l'hora de composar Comerte entera, Rita Payés assegura que per ella va ser «una sorpresa molt gran i inesperada». Assegura que per ella C. Tangana era una persona «que no tenia controlada» perquè acostuma a escoltar jazz i música brasilera. «Em pensava que tot això em quedava súper lluny», diu. «Jo em pensava que era trombonista de jazz i que de cop una persona tan llunyana a això s'interessi per alguna cosa del que jo pugui fer, és com uau!», afegeix.