L’assassí en sèrie David Berkowitz, més conegut com a Son of Sam, va ser autor d’una de les successions de crims més impactants de la segona meitat del segle XX. Ja hi havia hagut unes quantes aproximacions documentals a la figura de Berkowitz, però cap d’elles ha tingut els aires pertorbadors de Los hijos de Sam: Un descenso a los infiernos, minisèrie de la plataforma Netflix que és tant una reconstrucció dels crims del Son of Sam com un retrat del periodista Maury Terry, que va voler provar la seva vinculació a un culte satànic. Aquest True Crime de quatre episodis té el do de saber-se explicar. Molts títols del gènere, en l’intent de crear clímaxs i escenes colpidores, acaben descuidant la importància de ser clars a l’hora d’aportar dades, noms i dates. La minisèrie, en canvi, aposta per una estructura molt nítida on l’espectador té molt fàcil establir les causes i efectes dels que passa en pantalla, fent-ho tan directe com estremidor.

La història ens situa a la convulsa Nova York dels 70, ens introdueix als assassinats i ens porta fins a la detenció de Berkowitz. Tot això en un primer episodi que aconsegueix posar-te la por al cos amb la seva reflexió sobre fins a quin punt les atrocitats poden passar al costat de casa teva sense que n’acabis de ser conscient del tot. A partir del segon episodi, quan t’adones que el veritable motor narratiu és el periodista i la seva investigació, Los hijos de Sam: Un descenso a los infiernos es torna un viatge des del que creiem conèixer fins al que mai no sabrem. Com més aprofundeix en la secta satànica i la seva manera de funcionar, més et fa sentir que tot plegat és un malson del que potser no despertaràs mai.

La investigació de Terry, amb els seus enigmes sense resoldre i les renúncies personals que va comportar, esdevé una autèntica metàfora de la incapacitat d’una societat per acabar de conèixer els nostres monstres i, per tant, a ella mateixa. Com s’apunta a la sèrie, ens costa acceptar que hi hagi maneres coordinades de fer coses terribles i preferim atribuir-ho a personatges solitaris o socialment inadaptats en qui concentrem les nostres redempcions. Terry va voler posar-ho al descobert, però va topar amb l’evidència que hi ha veritats que es fan molt doloroses perquè, en el fons, no les volem saber.