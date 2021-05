El món de la ràdio no és dels més freqüentats a la ficció televisiva, però ha donat algunes alegries al llarg dels anys. La primera sèrie que et ve al cap és, sens dubte, Radio Cincinnati, que encara és tot un exemple de fer humor a partir de temes (com l’ús del llenguatge, o la conveniència o no d’emetre alguns continguts) que són plenament vigents en el debat públic. També a Frasier, tot i no ser el tema central, la ràdio és era un element fonamental de la trama, sense oblidar el seu paper determinant a sèries més actuals que, com Dear white people, la converteixen en un contrapunt dels aspectes més importants de la història. Amb Reyes de la Noche, sèrie que s’estrena avui a Movistar, la ficció espanyola produeix la seva primera gran sèrie sobre el que no veiem de les emissores i també proposa una mirada inèdita a una etapa històrica molt agitada del món radiofònic. Això és perquè la història es basa en la rivalitat entre els periodistes esportius José Ramón de la Morena i José María García, que encara ara són dos referents imprescindibles per entendre tota una manera d’informar. I no només sobre esports.

Formada per sis episodis, Reyes de la Noche comença presentant-nos Paco «El Cóndor», una estrella de la ràdio esportiva que, cada mitjanit, aplega milers d’oients. El seu programa, un recull de notícies del món de l’esport però també un espai per a les seves implacables opinions, desperta tanta admiració com rebuig, perquè molts dels seus protagonistes tremolen cada vegada que hi escolten el seu nom. Com que porta molts anys en antena i és líder absolut a la seva franja, El Cóndor diu el que vol i quan ho vol, sembla l’amo absolut de l’emissora i ni se li passa pel cap que el seu regnat pugui acabar-se algun dia. Però un bon dia, apareix per la ràdio el prometedor Jota Montes, un home també d’esports i amb una mirada fresca i innovadora sobre el periodisme esportiu. Per primer cop, El Cóndor se sent amenaçat, i entre els dos neix una rivalitat que canviarà per sempre la història de la ràdio a Espanya.

Reyes de la Noche es beneficia de la clara inspiració en personatges reals, d’un sentit de l’humor que sap ser punyent sense passar-se de reduccionista (hauria estat fàcil deixar-se endur per la broma privada, però és una sèrie de plantejaments i solucions universals) i compta amb un esplèndid repartiment encapçalat per Javier Gutiérrez, Miki Esparbé (que fa unes poques setmanes estrenava El inocente a Netflix), Itsaso Arana, Alberto San Juan, Fele Martínez, Chiqui Fernández, Sonia Almarcha, Óscar de la Fuente, Gerald B. Filmore i Celia de Molina.