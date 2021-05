Els paladars i els gurmets més refinats, els autèntics amants de les tapes tenen novament una cita imprescindible durant aquest mes de maig. Torna el Ganxotapes per escollir la millor tapa de la primavera de Sant Feliu de Guíxols amb la participació de molts restauradors locals que, aquest any i una vegada més, han elaborat tapes de gran nivell que només de veure-les ja entren pels ulls abans que per la boca.

El guanyador de la millor tapa sortirà novament de la votació popular. Segons consta a la base dels concurs, els clients que hi vulguin participar hauran de demanar el segell a cada establiment. Entraran al sorteig de diferents premis (dividits en 3 franges) qui obtingui entre 10 i 17 segells (primera franja), entre 18 i 24 segells (segona franja) o 25 segells o més (tercera franja). Si un premi queda desert, s’adjudicarà al llibret de la franja anterior amb més segells. Cada llibret només pot participar en una franja.

Caldrà portar els llibrets segellats abans del dilluns 7 de juny de 2021 a l’Oficina de Turisme, plaça del Monestir, s/n. Els llibrets són personals i intransferibles. Cal consumir la ganxotapa per aconseguir el segell.

El client tindrà fins al proper 30 de maig per poder degustar una ganxotapa i una beguda pel preu de 2,50 euros. O si ho prefereix, també hi ha l’opició de fer un menú de 6 tapes i 2 begudes en determinats restaurants.

Les opcions de degustació són molt variades. La llista completa dels restauradors participants i la tapa que es podrà degustar es pot consultar completa a: www.visitguixols.com. Però per anar fent un tastet -i mai millor dit- aquest any per exemple es pot degustar a Barcarola Hotel-Restaurant Les Dunes una pasta de full farcida de bacallà a la Bràs amb sala Yakitori i tomàquet sec. Una altra proposta la presenten des de Can Kiku amb un farcellet de melós de vedella amb bolets i perol mentre que el Tinglado ha preparat una tapa amb aires molt mariners com és el pa de coca amb brandada gratinada, sardina fumada i codony. Hi ha una àmplia varietat de tapes i tapetes que de ben segur que faran les delícies de tots els paladars. Altres tapes que es poden degustar i també votar són la Zamburiña amb sala galleta del Hot-Dog; la tapilla de la Mama Loles de La Gaviota Bar Taverna; l’anxova estrellada de La Trobada; el caneló de carbassó farcit d’hummus de La Vermuteria Restaurant i la broqueta amb tomàquet i anxova al perfum de pesto de Tucan Beach, entre molts altres. També hi ha alguns establiments com el Ginjoler a l’Hort del Rector que ofereixen un menú més complet amb diversos plats a un preu tancat.

Fins a final de mes estan obertes les votacions populars de totes les propostes que configuren aquesta carta tan primaverenca. El guanyador es donarà a conèixer abans del 14 de juny a les xarxes socials.