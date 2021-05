El mar ens dona rics productes molt apreciats i valorats a la cuina amb múltiples sabors. Però són pocs els que reuneixen totes les qualitats en una. El peix de roca és un dels productes del mar que més apreciat és a la cuina catalana i bàsicament perquè permet moltes varietats i moltes formes de cuinar-lo. A Begur això ho tenen molt clar i la prova és que ja acumulen 22 edicions celebrant les jornades gastronòmiques del peix de roca.

Ja sigui una escòrpora, una aranya, un corball o una rata... tots ells poden formar part d’un bon menú mariner i ser presentat ja sigui com una sopa o un bon suquet. Qui vulgui posar a prova el seu paladar davant un bon peix de roca pot triar algun dels 12 restaurants que aquest any participen en la campanya. Els restaurants Cap sa Sal, Carbó, Casa Juanita, Costa Brava, Diferent, Diferent Bodega, Galena – Mas Comangau, Parador d’Aiguablava, Hostal Ses Negres, Hotel Aigua Blava, Taverna Son Molas i Toc al Mar ofereixen fins el proper 6 de juny diferents menús amb el peix de roca com a denominador comú. Els preus dels menús oscil·len entre els 36 i els 68 €. Es tracta de diverses propostes culinàries on la base és el peix de roca. Per fer-nos-en una idea, alguns dels xefs participants ens han preparat autèntiques joies com el suquet de peix de roca de Begur, un peix de roca a la brasa, un sard o una molla negra feta al forn de llenya, un ceviche de corball al toc de mango i llet de tigre de fruita de la passió o uns musclos de roca a la marinera, una autèntica explosió de sabor de mar. I per continuar fent boca, en aquestes jornades també se’ns ofereix la possibilitat de degustar un peix de roca amb vinagreta de tomata i algues o un arròs sec de peix de roca amb sèpia i albergínia.

La campanya d’aquest any ve acompanyada també d’altres activitats complementàries que es donen la mà amb la gastronomia. Del 22 al 24 de maig, cinema i gastronomia caminaran junts amb un cap de setmana de cinema gastronòmic al Cinema Casino.

I el cap de setmana del 28 al 30 de maig la Campanya Gastronòmica del Peix de Roca coincidirà amb el Begur en flor, organitzat per l’Associació de Comerç i Turisme de Begur. Durant tot el cap de setmana el poble i els seus carrers es guarniran amb flors, música i concursos per donar la benvinguda i celebrar la primavera.

Fa uns dies, durant la presentació de la campanya Maite Selva, alcaldessa de Begur, va posar en valor el paper de la restauració local i el suport de la població. «La campanya que avui encetem també és una mostra d’agraïment a tots els nostres veïns i veïnes pels esforços i sacrificis que estan fent des de l’inici de la pandèmia; i una plataforma per dignificar i donar a conèixer la tasca essencial que sectors com el de la restauració desenvolupen a Begur i Esclanyà per contribuir a fer del nostre un poble referent al territori».