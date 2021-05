Música i gràfica de les esferes

Hi ha un grapat de constants que es resisteixen a desaparèixer del nostre paisatge mental, com a ara la distinció que fem entre elements naturals i artificials, entre física i metafísica o, de manera més immediata, entre cos i ment (per a alguns, sinònims de matèria i esperit). Amb tot, hi ha constants que no serien tant de domini públic però que no per això resulten menys persistents: d’entre totes elles, sense cap mena de dubte, hi ha la de creure que els cossos celestes produeixen música i que, anàlogament, la seva organització respon a alguna mena d’estructura harmònica, invisible però sonora. I, com no podria ser de cap altra manera, es tracta d’un convenciment que arrela en Plató: ell és el primer en considerar al seu Timeu (diàleg sobre la naturalesa de les coses) que la formació de l’ànima del món s’esdevé d’acord a proporcions matemàtiques que coincideixen amb les de l’escala diatònica (segons la teoria musical grega clàssica). Després de l’antiguitat greco-llatina, l’Edat Mitjana, el Renaixement, el Barroc, la Il·lustració o el Romanticisme seguiren aprofundint, cada moment històric des del seu particular prisma conceptual, en unes idees que, ja en el segle XX, serien sintetitzades per dues figures nuclears com Marius Schneider i Rudolf Haase (el primer va ser una referència clau per al poeta i crític d’art català Juan Eduardo Cirlot).

En aquest sentit, no hauria d’estranyar a ningú que artistes com Mònica Campdepadrós segueixin confiant en les estructures i en les formes (esfèriques o no) a l’hora d’articular una proposta d’una asèpsia enganyosa. I és que, d’alguna manera, la temptació de fer una lectura estrictament formalista de la proposta de Campdepadrós és pregona. L’error, en qualsevol cas, seria majúscul. La semblança amb els Sol Lewitt, Daniel Buren o, posats a forçar les filiacions, amb un Jim Lambie (per citar tres exemples poc o mal coneguts a casa nostra) és solament superficial o cosmètica: mentre que tots ells cerquen un resultat final òptim (fidel a la seva sintaxi), Campdepadrós podria prescindir perfectament d’allò que anomenem obra finalitzada. La idea és que a Campdepadrós la solen moure conceptes globals (o projectes) que es despleguen, episòdicament, en forma d’obra.

En aquesta ocasió l’artista explora una subtil geometria centrada, sobre tot, en les composicions concèntriques i radials. Ho explica a la perfecció l’Enric Tubert: «Servint-se de la fusta de pollancre subtilment tenyida, aplicant principis geomètrics altament expressius i deixant-se guiar per una gran coherència conceptual, els seus cercles, les seves òrbites, els seus paisatges poètics esdevenen un exemple difícilment superable de subtilesa i pulcritud, un joc paradoxal de quietud i dinamisme, un conjunt d’obres que com diu la mateixa artista, van omplint el món i ocupant espais on són visibles i útils, com incerts espais d’acumulació i espera». Doncs això: música de les esferes.