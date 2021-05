El xef Àlex Suñé ha fet el salt de Barcelona al restaurant-hotel Mas Salvi de Pals i el resultat és una cuina d’avantguarda dotada d’un alt nivell. Agafant com a base els productes de proximitat i per descomptat l’arròs de Pals, Suñé és un dels participants destacats a la campanya gastronòmica de l’arròs de Pals. Els paladars més refinats no es poden perdre l’oportunitat limitada de degustar el menú especial de l’arròs o qualsevol de les creacions culinàries que integren la variada carta del restaurant Mas Salvi. Es tracta d’una proposta de fusió que es tradueix en una destacada aliança de l’arròs, els productes del mar i la muntanya. En aquest menú degustació té un paper molt destacat l’arròs sec de sípia, trompetes de la mort, salsitxa i allioli suau de cibulet.

Tota la carta té un toc empordanès amb productes de màxima proximitat. Fins i tot les postres s’empelten d’aquesta proximitat i la prova és un majúscul -per la qualitat i les dimensions- tatin de poma de l’Empordà, crema de vainilla i el seu gelat. I tot plegat envoltat de natura i d’unes instal·lacions per gaudir ja sigui en parella o en família.

D’altra banda, els organitzadors de la campanya gastronòmica de l’arròs de Pals han decidit allargar-la fins al 30 de maig donada la bona acceptació que ha tingut.