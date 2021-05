En una entrevista, Gràcia Ribalaiga explicava el seu origen català i, al mateix temps, confessava quin era la pulsió que la movia: «No som una persona gaire reflexiva, m’agrada caminar i anar fent, però mirant la meva trajectòria fins ara, veig que en el fons el que m’agrada és composar». Malgrat tot, la seva proposta per a l’Aparador no és fruit d’una nit d’estiu: «Aquestes oueres que teniu al davant em ballen pel cap des de fa molt de temps. Sempre pensant què podria fer amb elles i, un dia qualsevol, vaig voler provar de fer-les servir de llenç per a un dels meus collages i, retallant una imatge que tenia a mà, vaig seguir remenant papers cercant algunes paraules que m’agradessin i aquí va sorgir casualment el primer ou d’aquesta història oberta i casual, també, de la meva família...» Un autoretrat íntim amb un origen clar: «Tot va començar com si volgués explicar un conte».