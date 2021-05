Arriba el cap de setmana i és el moment de gaudir del nostre temps lliure. A continuació et proposem plans imprescindibles de l'agenda a les comarques gironines.

Concert de Manel a la Mirona

A peu dret, sense distàncies, per a 1.000 persones i amb servei de barra. El concert de Manel d'aquest divendres (21 h) s’organitza dins l’estudi clínic Obrir Girona i és un homenatge al sector sanitari i cultural, en senyal d’agraïment per l’esforç que han fet durant la pandèmia.

Festa Major de Llagostera

Del 21 al 25 de maig se celebra la Festa Major de Llagostera. Entre els actes més destacats hi ha el concert de Doctor Prats (divendres, 20 h) i el teatre Bona Gent de Quim Masferrer (diumenge, 20 h). El programa complet es pot consultar a www.llagostera.cat

L'ascens en joc: Llagostera-Hèrcules

L'equip d'Oriol Alsina pot aconseguir aquest diumenge al Municipal (12 h) el desitjat ascens a la nova Primera RFEF. L'estadi podrà encabir fins a 1.000 espectadors. Els socis entraran de franc i obtindran una samarreta o una bufanda fins que s’esgotin les existències. Productes que, aquells que ho desitgin, podren adquirir a l’Outlet Tèxtil Tarragó per 5 euros. Si no s'omple l'aforament, el club posarà a la venda entrades a taquilla el dia del partit.

Festival Ludivers a Girona

Ludivers és el festival més juganer de Girona, dedicat a tot allò que forma part del món lúdic, la creativitat i la imaginació. Un festival familiar, innovador i sorprenent que no deixa indiferent a tots els participants. Un festival que converteix l’espectador en participant i el públic en actors principals. Dissabte i diumenge als Jardins de la Devesa.

Festival Palamós Terra de Mar

Festival mariner Palamós Terra de Mar, cada cap de setmana, del 22 de maig al 6 de juny. Un programa d'activitats ple de propostes i que enguany es dedica a la lluita contra la contaminació marina, sobretot la contaminació generada per l'acumulació de plàstics als mars i oceans. Un programa que omple els propers caps de setmana de propostes com les dedicades als vaixells tradicionals i la navegació per la badia a bord de l'Atlàntida III.

Acte inaugural del centenari de La Cate

El dissabte 22 de maig a partir de les 19h La Cate de Figueres posarà el punt de partida a un any de celebracions del seu centenari.

Fira del disc de Ripoll

El dissabte 22 de maig se celebra la Fira del disc a la plaça de la Lira de Ripoll (de 10.00 a 19.00 h).