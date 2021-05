Els Amics de les Arts al Festivalot

Els Amics de les Arts tornen en horari familiar al Festivalot i amb un concert pensat per a anar-hi amb els nens i nenes de casa. Serà aquest divendres al vespre a l'Auditori de Girona (19 h). El preu de l'entrada és de 12 euros.

Els Pets al Festivalot

En Lluís Gavaldà i companyia han preparat un concert especial per al Festivalot, on s’entendrà clarament el perquè hi ha cançons intergeneracionals. El concert se celebrarà dissabte a l'Auditori de Girona amb dues sessions (10.15 h i 13 h). El preu de l'entrada és de 12 euros.

El Pot Petit al Festivalot

El Pot Petit presenta un espectacle pels més petits de la casa! En un format íntim i reduït, acompanyareu de ben a prop al lleó a viure les seves aventures. A l’escenari hi veureu dos titellaires cantants i un músic que us transportaran als cors i als sentiments dels personatges de la coneguda cançó “El Lleó vergonyós”. El concert serà dissabte a l'Auditori de Girona en tres sessions (11.30 h, 15 h i 18 h). El preu de l'entrada és de 12 euros.

Gimcana en família a Girona

Es tracta d'una gimcana per a famílies amb infants de 5 a 10 anys, on descobrim les llegendes i els personatges més divertits de la ciutat amb l'ajuda de pistes i una brúixola. És una activitat segura, ja que cada família realitza la gimcana pel seu compte. Es durà a terme dissabte (11.30 h) i el preu és de 10 euros per als adults i 5 per als infants. Cal reservar a gecalveras@gmail.com.

Festa Major de Cassà de la Selva

Del 28 de maig fins a l'1 de juny, Cassà de la Selva viurà la seva festa major. La programació musical no pot faltar i el divendres hi haurà Sixtus, amb un concert de versions. El dissabte Apache i Germà Negre. El diumenge serà el torn d'Albert Martínez acompanyat d'Enric Colomer i The Firal Band, dues actuacions cassanenques.

Taller d'anellament científic d'ocells a Palafrugell

Aquest dissabte a partir de les 9 del matí. Cal inscripció obligatòria. Informació i inscripcions: mediambient@palafrugell.cat. Lloc: Llofriu.

Festival Palamós Terra de Mar

Festival mariner Palamós Terra de Mar, cada cap de setmana, del 22 de maig al 6 de juny. Un programa d'activitats ple de propostes i que enguany es dedica a la lluita contra la contaminació marina, sobretot la contaminació generada per l'acumulació de plàstics als mars i oceans.