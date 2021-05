Netflix produeix sèries que sovint semblen clòniques, i també moltes comèdies amb moltes ambicions però que acaben passant amb més pena que glòria. Però de tant en tant se la juga amb produccions tan sensibles i arriscades com El método Kominsky, la crònica de l’amistat entre dos homes en el crepuscle de les seves vides quan un d’ells perd la dona i s’aboca a replantejar la seva existència. El creador Chuck Lorre hi sap imprimir un prodigiós equilibri entre melodrama tardorenc i comèdia costumista, i hi ha tret el millor de dos grans i veterans intèrprets, Michael Douglas i Alan Arkin. Avui arriba a Netflix la tercera i última temporada de la sèrie, que ja no compta amb el personatge d’Arkin (es va anunciar just estrenar-se la segona entrega, obrint unes quantes incògnites sobre el futur de la sèrie) i incorpora com a recurrent l’exdona de Douglas la ficció. Que, per cert, està interpretada per ni més ni menys que la gran Kathleen Turner, amb qui l’actor ja va treballar a Tras el corazón verde, La joya del Nilo i La guerra de los Rose, ja uns quants anys.

Així, la tercera temporada de El método Kominsky se centra a mostrar com Sandy afronta l’absència de Norman en el seu dia a dia i el reton de Roz, de qui mai ha acabat de distanciar-se del tot malgrat tenir una relació tirant a conflictiva. Adonant-se que les coses ja no tornaran a ser com abans, el protagonista reflexiona sobre les contraindicacions de la vellesa mentre intenta agafar les regnes de la seva vida d’una vegada per totes. Tot i que la marxa d’Arkin canviarà inevitablement les dinàmiques de la sèrie, cal confiar en la contrastada habilitat de Lorre i el seu equip a l’hora d’escriure diàlegs molt punyents i situacions que ens emmirallen als absurds del pas del temps. I que sigui la darrera temporada és, en el fons, el millor que li podia passar: un dels problemes d’algunes sèries actuals és que acaben allargant el seu arc narratiu molt més enllà del necessari.

Al costat de Douglas i Turner destaca la presència de Sarah Baker, Jane Seymour, Paul Reiser, Nancy Travis, Emanuel Borria i Lisa Edelstein, que per a moltes espectadores i molts espectadors sempre serà la doctora Lisa Cuddy de la sèrie House. La tercera temporada torna a estar formada per vuit episodis de mitja hora de durada.