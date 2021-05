Hi ha productes locals que traspassen fronteres. Quan això passa, la seva dimensió deixa de ser local per convertir-se automàticament amb patrimoni compartit. En el cas de la gastronomia i la cuina hi ha determinats productes anomenats productes locals però que, en realitat, han superat totes les barreres i s’han guanyat un lloc privilegiat a la cuina universal. Molts productes empordanesos tenen aquesta consideració i aquest reconeixement.

Porten sovint associat el seu lloc d’orígen -una gran marca de qualitat- però la seva divulgació ha fet que el reconeixement no sigui únicament allà on ha nascut sinó que s’ha exportat més enllà. Hi ha determinats productes de la gastronomia empordanesa que tenen adquirida aquesta consideració. Ens referim a l’arròs de Pals, la botifarra dolça, els bunyols de l’Empordà, la ceba de Figueres, el fesol de l’ull ros, la gamba de Palamós, la poma de relleno de Vilabertran i el recuit. Tots ells s’agrupen sota el paraigua de la marca de garantia «Productes de l’Empordà». Tots ells ara han sumat un nou reconeixement ja que el col·lectiu de la Cuina de l’Empordanet i el consell comarcal del Baix Empordà van signar el gener passat un conveni de col·laboració per promoure la gastronomia empordanesa i els productes agroalimentaris locals. El conveni, segons van explicar en el moment que es va signar l’acord, inclou diverses accions per identificar l’Empordà com a destinació gastronòmica. En aquestes accions aquests productes seran els protagonistes sota la marca de garantia «Productes de l’Empordà». Entre els acords signats, cal destacar que La Cuina de l’Empordanet fomentarà l’adhesió de nous membres a la marca Empordà i impulsarà que els membres utilitzin productes inclosos dins la marca de garantia. La difusió recíproca és un altre dels punts forts del nou marc de col·laboració.

La Cuina de l’Empordà reforça d’aquesta manera el seu compromís i fidelitat cap als productes locals de màxima qualitat. Els seus membres formen part de la història gastronòmica d’un territori i una cuina que són tot un referent a nivell mundial. Segons asseguren aquest reconeixement no és tan sols per «ser el primer col·lectiu que va creure en la identitat de la cuina del territori, sinó per la seva millora costant».

En aquest sentit, des de l’associació s’assegura que «alguns potser diran que en aquesta terra fer bona cuina és fàcil, perquè segurament tenim el millor rebost, però sense el seny i la rauxa, l’ofici i el compromís d’aquests professionals, res hauria estat com és ara». Aquest rebost queda assegurat amb aquesta nova promoció entre la Cuina de l’Empordanet i el consell comarcal del Baix Empordà. La Cuina de l’Empordanet va néixer el 1995 quan un grup de restauradors van decidir convertir-se en associació per treballar en la difusió de la cuina que representen i que els hi ha valgut diversos reconeixements.