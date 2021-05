El raper gironí Doble ha llançat Què hi fas, el seu primer tema cantat en català i nou avançament del que serà el seu pròxim EP, Quizás, i que inclourà una col·laboració amb la rapera argentina Sofía Gabanna. Segons assenyala el segell Halley Records, es tracta d’una cançó de «hip hop dolç que fusiona trap i ambients tropicals». Produït per Justin Delasiembra i Hug Sound, i masteritzat per Xavi Lek, el nou tema s’acompanya d’un videoclip, obra de Joan Samaniego, en el qual l’artista va cantant les estrofes tot creuant camps de colze. Què hi fas parla de lluites internes, d’amor, de vida i amics.

Doble és el nom artístic de Pol Plaja, el jove nascut a Palafrugell que s’ha convertit en pocs anys en un dels noms destacats de l’escena hip-hop a Catalunya, gairebé sempre acompanyat per la seva parella artística, Hug Sound. El cantant frega ja els 140.000 subscriptors al seu perfil de YouTube i els 18.000 al d’Instagram.

El músic gironí, que té com a representant a Urban, exmembre dels llegendaris Geronación, ja va començar a sonar amb força dins l’escena catalana amb la publicació del seu primer treball Livin’ the Hug life (2019), al qual el va seguir Comercial Shit (2020).