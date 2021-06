Diversos escenaris (Llagostera) D Del divendres, 4 al diumenge, 6 W https://www.latornada.cat

Llagostera s’omplirà de música aquest cap de setmana, amb una desena de concerts en tres escenaris distribuïts pel nucli antic, en el marc del Festival Espurnes. La cita musical organitzada per la promotora gironina La Tornada arrenca divendres amb l’actuació del grup mallorquí Donallop, que obrirà una vetllada a l’escenari de la plaça del Castell que també comptarà amb Mishima. Tona Gafarot, Luw, Gessamí Boada, Jordi Serradell i Roba Estesa protagonitzaran la jornada de dissabte. Finalment, i com a acte de clausura, diumenge tindrà lloc a la plaça del Castell el concert Cançons per la Llibertat, amb la participació de diversos artistes.