L'ESPURNES TORNA AMB MISHIMA

Llagostera s'omplirà de música aquest cap de setmana, amb una desena de concerts en tres escenaris distribuïts pel nucli antic, en el marc del Festival Espurnes. La cita musical organitzada per la promotora gironina La Tornada arrenca divendres amb l'actuació del grup mallorquí Donallop, que obrirà una vetllada a l'escenari de la plaça del Castell que també comptarà amb Mishima. Tona Gafarot, Luw, Gessamí Boada, Jordi Serradell i Roba Estesa portagonitzaran la jornada de dissabte. Finalment, i com a acte de clausura, diumenge tindrà lloc a la plaça del Castell el concert Cançons per la Llibertat, amb la participació de diversos artistes.

DOBLE SESSIÓ DE «ELS BURGAROL»

Ramon Madaula escriu i protagonitza, al costat de Jaume Madaula i Estel Solé, aquesta comèdia amb grans dosis d'humor àcid sobre els llinatges familiars. Al Teatre de Salt, dissabte en dues sessions (17 i 19.30 h).

CONCERT DE L'ORQUESTRA MONTECARLO

El barri de Sant Narcís celebra la seva festa de primavera, amb diverses activitats per a tots els públics que es concentren a l'Escola Cassià Costal, com el concert de dissante de l'Orquestra Montecarlo.

«CONFINS» A LA PLANETA

Cristina Arenas i Laura Pujolàs protagonitzen aquesta peça sobre dues dones que s'escolten i es complementen a través d'una mirada íntima i compartida. Un diàleg entre cos, paraula i música, per descobrir-se i reconèixer-se en un viatge cap a la llibertat.

LOVE OF LESBIAN

Love of Lesbian protagonitza aquest cap de setmana, en dos concerts (dissabte i diumenge, 20 h), la commemoració del 15è aniversari de l'Auditori de Girona. La banda liderada per Santi Balmes presentarà el seu nou disc VEHN (Viaje épico hacia la nada).

LA MÀGIA DEL FIMAG

El Festival Internacional de Màgia (FIMAG) celebra el desè aniversari amb més de 70 espectacles. La tradicional Gran Gala Internacional, amb diversos artistes que fusionaran màgia, teatre i tecnologia, se celebrarà aquest dissabte en doble sessió, a 2/4 de 6 de la tarda i a 2/4 de 19 del vespre a l'Espai Ter.