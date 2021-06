Mercè Rodoreda, una de les grans dames de la literatura catalana, va decidir passar els darrers anys de la seva vida en una casa enmig del bosc a Romanyà de la Selva. Allà, en busca de pau, serenor i tranquilitat van sortir de les seves mans les obres més destacades de la seva creació literària. Els experts no tenen cap dubte que aquesta darrera etapa creativa de Rodoreda a Romanyà va ser fonamental per alçar-la als altars més grans de les lletres.

El seu llegat i la seva estreta relació amb Romanyà de la Selva ha quedat reflectida en alguns passatges de la seva obra. I després de tants anys, el seu llegat i la seva figura es manté plenament viva i no ha caigut en el record.

L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro és conscient del llegat que Rodoreda va deixar en el seu territori i, per aquest motiu, promou unes visites i un itinerari de rutes guiades centrades en l’emblemàtica escriptora que va descriure Romanyà en diferents de les seves obres. L’Ajuntament ha volgut recrear uns itineraris que són aptes per a tots els úblics per posar en valor la figura de Rodoreda. Les rutes es van iniciar l’abril passat amb «La mort va fugir pel cor», una activitat que es va realitzar al cementiri de Romanyà coincidint amb les dates de la seva mort, i on les persones assistents van poder endinsar-se en la visió de la vida, la mort i l’espiritualitat a través de fragments de les seves obres, des d’Aloma fins a la inacabada La mort i la primavera, inspiradora del títol d’aquesta activitat, segons ha explicat l’Ajuntament.

El programa de visites continua aquest mes de juny, concretament els dies 13 i 20. Segons el programa anunciat el dia 13 es farà la ruta «La guerra ha passat per aquí» i el dia 20 amb «Tota una vida, Armanda al Jardí de tots els jardins». La primera d’aquestes activitats, segons ha anunciat l’Ajuntament, es tracta d’una experiència teatral inspirada en Quanta, quanta guerra i Viatges i Flors a través de la qual es descobriran els lligams entre la darrera literatura de Mercè Rodoreda i el paisatge que va envoltar-la els últims anys de la seva vida, tant el que es veu, com el que sembla invisible. En aquesta segona activitat de la ruta, una reportera de guerra aproparà als visitants la visió de Mercè Rodoreda sobre el conflicte, l’exili i la seva capacitat per sobreviure enmig d’un món que es desfà.

I pel que fa a la ruta del dia 20 consistirà en una teatralització inspirada en Mirall trencat que tindrà lloc al Jardí de tots els Jardins. Allà Armanda, la fidel minyona de Teresa Goday, esperarà els vsitants que, a través dels racons on ha viscut els moments més importants de la seva vida, revelarà tots els secrets d’un món que és a punt de desaparèixer convertint-nos en testimonis del seu comiat. El programa d’itineraris continuarà també els mesos de juliol i agost.