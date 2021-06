Hans Rosenfeldt (1964) és un dels grans escriptors i guionistes de Suècia. Creador de la reeixida sèrie de televisió escandinava, Bron, que s’emet en més de 170 països, ha estat guardonat amb els premis internacionals més destacats. Després d’haver venut més de cinc milions de còpies de l’aclamada sèrie Bergman al costat de Michael Hjorth, llança la primera novel·la en solitari, Estiu de llops, que arriba aquest mes en català a les llibreries de la mà de l'editorial Columna.

Escriu una novel·la policíaca, però no llegeix una novel·la policíaca. Com s’entén això?

He treballat amb ficció criminal diàriament durant més de deu anys, sigui en forma de llibre o de guió. Llavors, quan no estic treballant, prefereixo no quedar-me en aquest món i més aviat llegir no-ficció o altres tipus de ficció més del crim.

Estan cansats els suecs del «Lagom» (la justa mesura)? La novel·la policíaca és una forma de desafiar aquesta idea?

La majoria de nosaltres probablement considerem que el «lagom» és una forma bastant bona d’abordar les coses. La ficció criminal, d’altra banda, és una bona forma de reflectir el que està succeint a la societat. Crec que la ficció criminal desafia la visió externa de Suècia.

"Pel que fa a les pors reals, probablement tenim les mateixes que la resta del món"

Diuen que en el passat els suecs no deien la paraula «llop» per por que aquest vingués. Quines altres pors amaguen els suecs?

Aquesta és una vella superstició. N’hi ha moltes. Has d’escopir tres vegades si un gat negre travessa el carrer, si trenques un mirall estaràs turmentat per la mala sort durant set anys, si esternudes a algú està parlant a l’esquena ... Pel que fa a les pors reals, probablement tenim les mateixes que la resta del món.

La novel·la policíaca és una forma de parlar sobre la societat. Com és aquesta societat?

En general, és molt, molt bona, encara que per descomptat té molts defectes. Alguns d’aquests defectes són els que s’utilitzen per obtenir una popularitat fàcil en política.

Per què creu que la novel·la policíaca sueca agrada tothom?

Mostrem a la gent una cara diferent de Suècia, una imatge menys «perfecta» que la que la majoria de la gent té a l’estranger. I també tractem de donar als «dolents» múltiples capes; ningú és simplement «malvat», sovint hi ha una raó i una explicació de per què es cometen els crims.

Es diu que la societat sueca és una societat "feliç".

A vegades és fàcil oblidar les coses bones i quedar atrapat en detalls que et molesten i molesten, però si aixeques la mirada una mica, bé, diria que som un poble feliç.

Coneix la Costa Brava...

He estat a Barcelona i a la Costa Brava moltes vegades. La meva filla hi va viure durant dos anys. M’agrada molt Barcelona, és​una de les meves ciutats favorites del món.

A Espanya es diu "fer-se el suec" quan algú vol ignorar alguna cosa. Quan es fa el suec?

Intento ignorar l’estupidesa en totes les seves formes, però cada vegada és més difícil.