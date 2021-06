Parc del Collet de Sant Antoni. D Dissabte 12 i diumenge 13

El parc d’El Collet de Sant Antoni serà l’escenari principal de la Festa de les Entitats, amb la música com a protagonista. Hi haurà activitats per a tota la família, amb visites guiades i concerts de Reggae per Xics, Calypso, The Penguins, Palamós Gospel Choir i Miquel de Roig, la Cobla-Orquestra Internacional Montgrins.