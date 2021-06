Diversos espais. D Dissabte 12 i diumenge 13

Un cap de setmana amb el conte com a fil conductor, com a relat d’històries per a nenes i nens, però també per a joves i adults. Parades de llibres, il·lustradors i artesania amb producte relacionat amb el conte pels carrers del centre, espectacles per a tots els públics i activitats en família.