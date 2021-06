L’Institut Català de la Vinya i el Vi, l’Associació Vinícola Catalana i la revista Cuina han unit esforços per publicar l’obra A taula! Vins catalans, un manual dirigit a restaurants amb consells i recomanacions sobre el vi català. Actualment, dos mil restaurants han rebut ja una versió en paper però també es pot consultar en línia. Es tracta d’una publicació molt completa que inclou per exemple com classificar els vins, com tenir una bona conservació per a la seva posterior degustació, com crear cada restaurant una carta de vins ajustada al seu servei, com servir un vi a la taula o com comprar per exemple vins catalans.

A banda de la suma d’aquests esforços la publicació també ha comptat amb el patrocini de la Diputació de Barcelona, el Patronat de Turisme Costa Brava-Girona de la Diputació de Girona, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i l’Institut Català del Suro. Segons els seus promotors, aquesta guia «està dirigida als professionals de la restauració perquè els sigui útil i perquè serveixi per apropar-se més i conèixer encara millor els vins que s’elaboren a Catalunya. També perquè esdevingui una eina eficaç, amb consells i recomanacions per poder oferir un millor servei als seus clients i contribuir, també, a fer difusió dels vins que s’elaboren al nostre país».

Servirà de referència per a molts restauradors que podran donar valor a la seva carta amb els vins catalans. La restauració és un dels sectors claus en l’economia catalana i per aquest motiu es vol donar impuls a aquesta iniciativa. A la vegada servirà per fomentar el consum del vi català que malgrat totes les adversitats dels últims mesos el sector vitivinícola català ha demostrat tenir una gran potencialitat.

Segons dades facilitades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat a Catalunya «quatre de cada deu ampolles de vi que es consumeixen són de vins amb DO catalana i només als restaurants es consumeix un 40% dels vins catalans, segons les dades Nielsen 2019. Unes dades que demostren que encara hi ha marge per créixer».

En aquest sentit, es confia que els restauradors catalans siguin els ambaixadors dels vins catalans a les seves taules i junts potenciar els productes de quilòmetre zero. Durant la pandèmia s’ha notat un increment important en el consum de productes de proximitat. «Les darreres dades demostren que hi ha un canvi en el consum per part dels catalans i les catalanes: segons un estudi del Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari-UPC-IRTA (CREDA), la crisis sanitària ha fet que els consumidors catalans incrementin un 20% la seva preferència pels productes locals i de proximitat, una oportunitat, per tant, per enfortir el sector agroalimentari de Catalunya». La publicació, de tapa dura, té una extensió de 34 pàgines.