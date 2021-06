Fira, nova edició del tap i el suro a diversos espais de Cassà de la Selva

Cassà de la Selva recupera aquesta cap de setmana una cita amb la tradició i el patrimoni surerper descobrir el present i el futur d'aquesta indústria directament vinculada al desenvolupament del municipi. Dissabte s'inaugurarà una exposició de fotografies de Manu Trillo i es descobrirà la nova ruta del suro amb una sèrie de visites teatralitzades. A la fira també es podran fer tastets de productes maridats amb vins de les Gavarres, concerts, mercat de productes fabricats amb suro, concerts i moltes activitats. Pels més petits hi haurà actuacions els dos dies de la fira a més de tallers per fer taps, entre altres activitats.

Teatre a la Sala La Planeta, els Tallers del Galliner

A les acaballes del curs escolar, els alumnes de l'escola El Galliner presenten espectacles breus: els Tallers, una sèrie de muntatges frescos, però efímers, on els actors es posaran a prova davant el públic.

Festa de les entitats de Calonge i Sant Antoni, al Parc del Collet de Sant Antoni

El parc d'El Collet de Sant Antoni serà l'escenari principal de la Festa de les Entitats, amb la música com a protagonista. Hi haurà activitats per a tota la família, amb visites guiades i concerts de Reggae per Xics, Calypso, The Penguins, Palamós Gospel Choir i Miquel de Roig, la Cobla-Orquestra Internacional Montgrins.

Fira explica'm un conte, a diversos espais de Sant Feliu de Guíxols

Un cap de setmana amb el conte com a fil conductor, com a relat d'històries per a nenes i nens, però també per a joves i adults. Parades de llibres, il·lustradors i artesania amb producte relacionat amb el conte pels carrers del centre, espectacles per a tots els públics i activitats en família.

Art «Un buit d'emocions», a la Carbonera de Girona, entre les 11.30 h i les 14 h i entre les 17 h i les 19.30 h (cada mitja hora),

El festival Inund'Art finalitza aquest diumenge amb la performance que La Nava Va proposen a l'espai La Carbonera del Museu d'Art. Una acció artística que gira al voltant dels dels canvis, les pèrdues i els dols de la vida quotidiana.