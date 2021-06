«Descobriu el món de l’arròs amb una passejada guiada pels camins dels arrossars de Pals. L’itinerari acaba a les vinyes del celler Mas Geli, des d’on coneixereu el projecte vinícola, mentre tasteu els diferents vins, que mariden amb receptes de les varietats d’arròs, i gaudireu entaulats del maridatge dels vins i els tastos d’arròs contemplant la posta de sol sobre les vinyes de Pals». Aquest és el resum que fan les seves impulsores de la proposta «Passejada enogastronòmica. Arrossars i vinyes de Pals», programada per a tots els dimarts fins a l’11 d’octubre, entre les set de la tarda i quarts de deu de la nit; les seves impulsores són la cuinera Iolanda Bustos, la sommelier i elaboradora de vi Anna Pérez Cansell, i la guia acreditada del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter Sandra Bisbe i Lluís.

El punt de trobada dels participants -un màxim de 12 cada dimarts- és a les vinyes del celler Mas Geli de Pals, on arrenca una passejada d’aproximadament una hora pels arrossars que hi ha a prop, durant la qual Sandra Bisbe, com apunta Iolanda Bustos, «explica no només les característiques del cultiu de l’arròs, sinó també la història d’aquesta activitat a la zona i de les famílies que la van iniciar i continuar, i molta intrahistòria de les relacions entre els productors d’arròs, que a vegades sembla una Nissaga de poder». Durant el recorregut, Sandra Bisbe també dona detalls de «com es va formar la plana al·luvial del Baix Empordà, el perquè dels arrossars i el procés de cultiu de l’arròs».

Un cop feta la passejada, els participants retornen al punt de partida, les vinyes del Mas Geli, on es coneix la manera de treballar d’aquest celler que porten Anna Pérez Cansell i el seu germà Lluís i s’hi fa un tast de tres vins.

I també s’hi tasta l’arròs de Pals, és clar, a partir de les propostes que elabora la cuinera Iolanda Bustos, especialitzada en flors i plantes, que persegueix «donar a conèixer diferents tipus d’arròs i diferents maneres de cuinar-lo, des de l’arròs integral a varietats més cultivades, i preparades no només a la cassola, sinó amb diferents tècniques, a base de receptes creatives». En total, tres aperitius, un entrant, un plat principal (un arròs cuinat a la cassola, en aquest cas) i unes postres conformen l’oferta gastronòmica d’aquesta experiència, comentada sobre la marxa per la mateix xef, que remarca un altre valor afegit de la proposta: «L’horari ha estat calculat per tenir l’oportunitat de veure la posta de sol des del Mas Geli, i és realment espectacular». «Hi ha gent que s’emociona molt veient aquesta posta de sol sobre les vinyes i els camps d’arròs; l’altre dia, uns holandesos estaven al·lucinant», afegia Iolanda Bustos, per a qui «tot plegat fa que sembli que estàs en una representació».

La iniciativa va arrencar a principis de juny (les entrades es poden comprar a www.sandrabisbe.cat) i les seves creadores estan satisfetes de com està funcionant: «Ha anat venint i tenim reserves de gent de diferents indrets d’Europa, com ara holandesos, belgues i suïsos, també gent d’aquí, un grup de Sevilla, una gent d’Amposta... Però en tot cas no volem més de dotze assistents per sessió perquè es una xifra que ens permet estar còmodes», diu Bustos, que apunta que «la nostra intenció és oferir un producte maco, que doni valor a l’Empordà i a més entre setmana...».