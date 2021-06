La 7a edició del Xalaro

Dissabte 19 i diumenge 20 · Diversos espais de Platja d’Aro

Platja d’Aro celebra aquest cap de setmana la 7a edició del Festival Xalaro, dedicat al públic familiar. La cita arriba amb un total de 18 propostes de 15 companyies i artistes: els dibuixos en 3 dimensions sobre el terra de Toni Ortiz; les instal·lacions interactives de Guixot de 8, Quiràlia, Tombs Creatius i Silent Disco Kids; l’animació musical itinerant de La Dinamo; la màgia de Pere Rafart; la música de Dàmaris Gelabert i El Pot Petit (a la imatge); l’humor de José Luis Redondo; i les propostes circenses de Duo Laos, Kari, Karol, La Fem Fatal i Yldor Llach. També es podrà gaudir durant els dos dies de la gimcana On és en Xalarí?, que porta el nom de la mascota familiar del municipi.

Edició reduïda del FlamencGi

Dissabte 19 · Centre Cultural La Mercè · Girona

El Centre Cultural La Mercè serà l’escenari d’una nova edició del FlamencGi, el festival que aquest dissabte aproparà al públic gironí el món del flamenc amb tallers, xerrades, balls i espectacles en directe.

La banda sonora del país

Divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 · Auditori de Girona

La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya s'enfronten a un gran repte: reinterpretar la banda sonora del país a partir dels grans èxits segellats per la discogràfica gironina Música Global amb motiu del seu 25è aniversari. Un total de vint-i-cinc cançons reversionades, des de temes de Ja T’ho Diré a Els Amics de les Arts passant per Glaucs, Gossos, Blaumut, El Petit Príncep, Sopa de Cabra, Lax’n’Busto, Els Catarres, Doctor Prats, Gertrudis, Buhos o Miki Núñez formaran part d’un repertori fet a mida per a l’ocasió que vol homenatjar la trajectòria de la discogràfica fundada a Girona l’any 1995 per Salvador Cufí. A peu d’escenari, però, hi haurà quatre grans noms de l’escena musical catalana. Es tracta de Manu Guix, Elena Gadel, Miki Núñez i Paula Giberga, a més de la Polifònica de Puig-reig, que seran els encarregats de posar veu a les peces més emblemàtiques que han marcat la història de la discogràfica, així com de diverses generacions de catalans.

Clara Peya amb Vic Moliner

Dissabte 19 · Plaça de Braus · Olot

Clara Peya i Vic Moliner proposen un viatge a partir de l’electrònica. Les seves composicions s’entrellacen per donar lloc a un concert que pot evocar la sessió d’un discjòquei underground.

La Volta de Sant Narcís

Dissabte 19 · Plaça Assumpció · Girona

El barri de Sant Narcís de Girona es tornarà a omplir aquest dissabte de creació, artesania per a la vida moderna, disseny creatiu, música i propostes artístiques. La Volta obre les portes i organitza unes noves Jornades Voltaiques, en aquesta ocasió centrades en la bioconstrucció i el disseny sostenible.

Fetus al Gat Bornaix

Diumenge 20 · Plaça de la Torre · Cruïlles

Després de passat un any en silenci, el Gat Bornaix tornarà a miolar aquest diumenge de la mà dels bisbalencs Fetus, que protagonitzaran una edició reduïda de la tradicional cita. El trio de punk-rock presentarà en directe els temes de Sota, cavall i rei, en el qual versionen cançons de Jaume Arnella.

«La força d’un destí»

Diumenge 20 · Casa de cultura · Girona

Fel Faixedas i Pep Poblet adapten el llibre de Martí Gironell La força d’un destí (Premi Ramon Llull 2018) en format teatral en aquest espectacle que arriba en el marc del Festimams. El mateix diumenge, a les 12 h al mateix espai, Guillem Roma oferirà un concert vermut presentant el disc Kiribati.