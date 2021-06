Recentment, el col·lectiu de la Cuina de l’Empordanet va presentar la seva nova guia de restaurants en un acte celebrat al Bo.TiC de Corçà. La guia s’ha editat en dues versions- una en català i francès, i l’altra en castellà i anglès- i serveix per donar a conèixer i promocionar els 18 restaurants que integren el col·lectiu. Com a novetat, s’incorporen el Saó de Fonteta, dirigit per Vicenç Fajardo, i el Diferent de Begur, amb Marc Caner al capdavant. La Cuina de l’Empordanet és un col·lectiu gastronòmic que aplega un ample grup de professionals de la cuina i la restauració, que porta molts anys treballant en la difusió de la cuina del Baix Empordà.