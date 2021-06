Diversos escenaris de Banyoles. D Fins diumenge 27.

Nico Roig, San Salvador, Nacho Vegas, Sam Berridge, Pulmon Beatbox, Marala, Joan Colomo, Rodrigo Cuevas, Berywam, David Carabén, o Rita Payés amb Elisabeth Roma són alguns dels artistes que, fins aquest diumenge, passaran per Banyoles en el marc de la programació de l’Aphònica. Després de no poder-se dur a terme l’any passat per culpa de la pandèmia, el festival de la veu celebra una 17a edició en la qual s’ofereixen un total de 33 propostes, un 67% de les quals són gratuïtes. Aquest any, el festival també ha creat tres gelats artesanals que es podran comprar exclusivament en una quinzena d’establiments de Banyoles.