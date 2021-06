Arriba l’època de les terrasses i els espais a l’aire lliure on una bona opció és prendre una beguda freda o saborejar una tapa. L’art de la tapa no està directament associat a cap època de l’any però ara que arriba l’estiu sempre ve més de gust i més si es tracta d’alguna tapa refrescant. Sovint pensem que la tapa no està associada a una bona alimentació. Estem totalment equivocats. Hi ha conceptes de tapa perfectament saludables.

Precisament nosaltres ens podem considerar uns autèntics privilegiats ja que podem gaudir de la dieta mediterrània, una de les més equilibrades de tot el món i que ha despertat sempre lloances per part dels nutricionistes. Es tracta d’una dieta equilibrada on no hi falta de res i, per tant, si la combinem encara l’enriquim molt més i li donem més aportació saludable. Hem de gaudir de l’estiu però hem de fer-ho dins d’un cert control i un equilibri nutricional perquè llavors a l’hivern no en paguem les conseqüències.

La tapa ha traspassat fronteres i és un dels reclams gastronòmics per a molts turistes. A poc a poc, la tapa s’ha anat convertint en una autèntica especialització. Lluny queda aquella imatge de determinades tapes situades darrere el mostrador d’un bar esperant fer de simple acompanyament d’una canya o un got de vi. L a tapa ha entrat de ple en el terreny de l’especialització i moltes creacions són autèntics plats de luxe. El seu consum està molt estès i la prova són aquestes xifres. Segons una enquesta realitzada per Madison Market Reserach, amb la col·laboració de la Societat Espanyola de Dietètica i Ciències de l’Alimentació, el 75 per cent dels espanyols va de bars totes les setmanes i un 7 per cent ho fa a diari. Durant la pandèmia aquestes xifres es van veure alterades, òbviament, però ja es va veure des del primer moment que es va autoritzar la reobertura de les terrasses que aviat els números tornarien en positiu. La gent té ganes de sortir i té ganes de tapes. Moltes productores de cerveses també ho tenen clar i cada vegada són més les que associen el seu consum a una bona tapa. Fins i tot, hi ha algunes cerveses pensades per fer maridatge.

En aquest sentit «les tapes són un elment molt distintiu de la nostra gastronomia i la nostra manera de socialitzar i, en definitiva, de la nostra cultura», subratlla Jesús Román Martínez, president del comitè científic de la Societat Espanyola de les Ciències de l’Alimentació. «Dins d’aquest esquema, la tapa no s’entén sense la seva corresponent beguda. Òbviament, la primera elecció d’hidratació ha de ser sempre l’aigua, però també podem decantar-nos per la cervesa, una opció que, de fet, és molt habitual», assegura. I és que, tal com remarca el mateix Román Martínez, «no és gens estrany, ja que l’acte social de fer una tapa constitueix un dels millors escenaris pel consum de cervesa: en companyia, acompanyant el menjar i sempre amb moderació». Moltes poblacions gironines i fins i tot establiments i bars celebren al llarg de l’any jornades gastronòmiques i concursos dedicats a les tapes amb molt bona acollida. Llarga vida sempre a la tapa!