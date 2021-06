Concert a Llagostera, divendres 25 a les 20 h i a les 21.30 h

Mishima i Donallop, al festival Espurnes

A les 20 h a la plaça del Castell, concert a càrrec del grup Donallop. A les 21.30 h pujaran a l'escenari Mishima. El concert forma part de la programació del festival Espurnes i se celebra avui després d'haver-se ajornat a principis de mes.

Teatre a Palafrugell, dissabte 26 a les 19.30 h

Al teatre Municipal, l'obra «La cabra, o qui és...?»

El dramaturg nord-americà Edward Albee va aconseguir els premis teatrals més destacats quan va estrenar-se «La cabra, o qui és Sylvia?», una tragèdia sobre la naturalesa confusa de l'amor i del desig que ara arriba en la versió dirigida per Iván Morales i protagonitzada per Emma Vilarasau i Jordi Bosch.

Concert a Les Planes d'Hostoles, dissabte 26 a les 22 h

Sopa de Cabra, al Festival Planestiueja't

Dins la gira Ben Endins, el 30è aniversari, Sopa de Cabra, que actua a la pista poliesportiva, forma part de la programació del Festival Planestiueja't.

Fira a Sant Martí Vell, dissabte 26 i diumenge 27

Titelles a la Plaça del poble

Sant Martí Vell celebra aquest cap de setmana la XIII Fira de Titelles. Un esdeveniment que portarà al poble diversos espectacles per al públic familiar com les ombres de la Cia. Olveira Salcedo, Tanaka Teatre i Rocamora Teatre. La cita arrencarà dissabte amb una revetlla màgica amb la gent del municipi.

Festival a Banyoles, fins diumenge 27

La música i la veu de l'Aphònica a diversos escenaris de Banyoles

Nico Roig, San Salvador, Nacho Vegas, Sam Berridge, Pulmon Beatbox, Marala, Joan Colomo, Rodrigo Cuevas, Berywam, David Carabén, o Rita Payés amb Elisabeth Roma són alguns dels artistes que, fins aquest diumenge, passaran per Banyoles en el marc de la programació de l'Aphònica. Després de no poder-se dur a terme l'any passat per culpa de la pandèmia, el festival de la veu celebra una 17a edició en la qual s'ofereixen un total de 33 propostes, un 67% de les quals són gratuïtes. Aquest any, el festival també ha creat tres gelats artesanals que es podran comprar exclusivament en una quinzena d'establiments de Banyoles.

Festival a Girona, fins dilluns 28

El circ arriba al pavelló de Fontajau

Alguns dels millors trapezistes, acròbates, malabaristes i pallassos del món es donaran cita fins dilluns vinent a Girona en el marc d'una nova edició del Festival de Circ Elefant d'Or.

Festa major a Palamós, diumenge 27 a les 18.30 h

Celebració de Sant Joan a diversos espais

Palamós celebra des del passat dimecres i fins aquest diumenge la seva tradicional festa major de Sant Joan. Entre les activitats programades, destaca com és habitual la música com la que proposen la Black Music Big Band i la Black Big Band Junior dissabte homenatjant Aretha Franklin.

Concert a Girona, diumenge 27 a les 21 h

Música a l'escenari de Montilivi, Miki Núñez arriba al Girona Festival

El cantant Miki Núñez torna aquest diumenge a Girona en el marc de la primera edició del Girona Music Fest. El jove cantant sorgit de la cantera d'Operación Triunfo presentarà el seu últim disc, Iceberg.