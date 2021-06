La prova final

Basant-se en les excel·lents novel·les de Michael Connelly, Bosch va iniciar la seva trajectòria fa set anys i de seguida es va convertir en un dels grans thrillers televisius contemporanis. Però, com passa amb tantes sèries dels darrers anys, mai no ha acabat de computar-se entre les millors, potser perquè quan es va estrenar Amazon no tenia la implantació domèstica que té ara o perquè, tot i ser un relat policíac d’aires clàssics, potser és massa dura com per guanyar-se la popularitat d’altres produccions del gènere. Sigui com sigui, Bosch ha estat una de les sèries més coherents, treballades i profundament addictives de la modernitat, i avui arriben els vuit episodis que tancaran definitivament el seu arc narratiu. Però no és un comiat absolut: Amazon ja ha anunciat que treballa en un spin-off que comptarà eventualment amb el personatge i no hi ha dubte que les obres de Connelly continuaran donant-nos alegries en un futur no gaire llunyà. El mèrit és compartit per l’escriptor, que s’ha encarregat personalment de la supervisió dels guions; dels responsables de la sèrie, que han sabut preservar els trets d’identitat dels llibres i respectar l’essència del seu context (aquí la ciutat, Los Angeles, és un personatge més de la història); i sobretot del seu meravellós protagonista, Titus Welliver, que ha sabut apropiar-se del paper fins al punt que costa llegir les novel·les sense posar-hi la seva cara.

En aquesta setena i última temporada, Harry Bosch, afronta un dels casos més complexos i dolorosos de la seva carrera. Es tracta d’un incendi provocat que va acabar amb la vida d’un nen de deu anys i que resulta tenir unes implicacions que porten el protagonista al límit de la seva moralitat. Però és que a més la immersió en el cas el porta a haver de prendre decisions permanentment ajornades sobre la seva personal i familiar. Després de tants anys superant els propis traumes i abocant-se a investigacions plenes de detalls escabrosos, el protagonista es troba en una cruïlla que ha de determinar si finalment abraça una certa esperança o, per contra, es deixa arrossegar per l’obscuritat que l’ha acompanyat durant tant temps. Bosch, que compta amb una de les millors intros de la televisió actual, és dura com un cop de puny i expeditiva com els grans antiherois del gènere: les trames enganxen molt i, a la vegada, estan tan plenes de matisos que mai et fan la sensació d’estar davant d’un noir convencional.

Al costat de Welliver, també un dels productors de la sèrie, destaquen les aportacions de Jamie Hector, Amy Aquino, Lance Reddick, Madison Lintz, Alejandro Patiño, Carlos Miranda, Cesar Garcia, Jacqueline Obradors, Mimi Rogers, Daya Vaidya i la veterana Bess Armstrong.