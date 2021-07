El 1999, una noia de 19 anys, Rocío Wanninkhof, va ser brutalment assassinada, i el cas es va convertir immediatament en la menjadora dels informatius d’arreu d’Espanya. La forta pressió social per a una immediata resolució del crim, que no comptava amb proves concloents, va fer que els investigadors se centressin en l’entorn de la noia i van acabar detenint Dolores Vázquez, parella de la mare de Rocío. L’acusada va ser condemnada a quinze anys de presó. El 2003, una altra noia, Sonia Carabantes, apareix morta no gaire lluny d’on es va produir l’altre assassinat, i la policia s’adona que hi ha algunes coincidències en ambdues escenes del crim. Aquesta connexió, i moltes altres coses, és el que explica El caso Wanninkhof-Carabantes, un documental de Netflix que en menys de 90 minuts dona tot una lliçó de com fer un true crime sense haver d’abusar d’imatges escabroses i ofereix, pel camí, una àcida denúncia sobre la tendència col·lectiva a assenyalar amb el dit i frivolitzar amb una xacra que persisteix.

El mèrit és, principalment, de la realitzadora Tània Balló, que encerta en uns quants fronts: des de l’acurada selecció d’imatges (mai ensenya més del necessari, sinó que es limita a exposar la informació necessària per entendre el que van dir ambdós casos de la societat en què vivim) fins a una intel·ligent tria de les veus que posen llum a les investigacions. Hi palpita una vocació detectivesca, perquè el gir que es va produir el 2003 és digne de qualsevol gran thriller, però mai perd de vista un esperit de denúncia que emana més del que s’explica que no d’una voluntat alliçonadora.

Veient-lo, prens consciència dels errors sistèmics en què incorren els mitjans de comunicació amb la cobertura dels successos (una deshumanització, per cert, molt palpable en el tractament que es va donar a Dolores Vázquez) i també de la frivolitat de nombroses persones que acaben orbitant les famílies de les víctimes amb una morositat realment terrorífica. I també hi ha, implícitament, una interpel·lació directa al gènere, que massa sovint s’endinsa més en subratllar els cops d’efecte que no en reflexionar en les repercussions morals de crims com els de Rocío i Sonia. Només cal veure com evita donar més detalls dels necessaris sobre uns assassinats que, tristament, continuen ressonant en nombrosos casos similars.