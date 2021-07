Sala Polivalent de Castell d’Aro D Dissabte 3 de juliol. H 21 h

Vuitena edició del Desemboca Rock’n’Roll Festival, una proposta gratuïta, que aposta per fer arribar el rock’n’roll, el garatge, el soul, el rhythm’n’blues, el punk i la psicodèlia al cor de la Costa Brava i al bell mig de l’estiu, des de fa gairebé una dècada. Enguany hi actuaran Los Bengala, Fetus (presentant el nou disc Sota, cavall i rei amb versions en clau de punk i garatge del cançoner popular del cantautor Jaume Arnella), Ian Kay (defensant el seu primer disc en solitari de rock’n’roll amb regust de The Kinks, Dylan, The Byrds i The Easybeats) i Corcs Drum&Organ (una proposta sorprenent amb només dos músics i instruments recuperats de fa 50 anys).