Teatre a Hostalric, divendres 2 a les 22 h

Pavelló 2 de la Zona Esportiva. Representació de l'obra de Quim Masferrer «Bona gent»

La Festa Major d'Hostalric viurà un moment àlgid aquesta nit, amb la representació de l'obra de teatre de Quim Masferrer «Bona gent», al pavelló 2 de la zona esportiva.

Teatre a Banyoles, dissabte 3 a les 19 h

Vil·la romana de Vilauba

Els habitants de Vilauba estan de festa! Es casa la filla del propietari. Aquest és el punt de partida d'aquesta original visita teatralitzada que mostrarà com és un casament tradicional seguint els ritus de l'època romana. Cal reservar plaça prèviament al Museu Arqueològic de Banyoles: 972 57 23 61.

Teatre a Girona, dissabte 3 i diumenge 4, a les 20 i a les 18 h

Sala La Planeta. Representació de l'obra de Mariona Ginés i Ovidi Llorente «Ni tu ni jo»

La sala La Planeta tanca aquest cap de setmana la temporada amb Ni tu ni jo, una refrescant comèdia protagonitzada per Mariona Ginés i Ovidi Llorente que parla sobre allò que sovint ens dicta el cor.

Vuitena edició del Desemboca Rock'n'Roll Festival, a Castell d'Aro, dissabte 3 a les 21 h

A la Sala Polivalent

Una proposta gratuïta, que aposta per fer arribar el rock'n'roll, el garatge, el soul, el rhythm'n'blues, el punk i la psicodèlia al cor de la Costa Brava i al bell mig de l'estiu, des de fa gairebé una dècada. Enguany hi actuaran Los Bengala, Fetus (presentant el nou disc Sota, cavall i rei amb versions en clau de punk i garatge del cançoner popular del cantautor Jaume Arnella), Ian Kay (defensant el seu primer disc en solitari de rock'n'roll amb regust de The Kinks, Dylan, The Byrds i The Easybeats) i Corcs Drum&Organ (una proposta sorprenent amb només dos músics i instruments recuperats de fa 50 anys).

Espectacle d'Inauguració del 25è aniversari de l'Estiu Actiu de Calonge i Sant Antoni, dissabte 3 a les 22 h

El Paratge del Collet

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni té programades més de 700 activitats durant l'Estiu Actiu 2021, que compleix el seu vint-i-cinquè aniversari. L'espectacle d'inauguració tindrà lloc dissabte amb un espectacle a càrrec de la companyia Alea Teatre, al Paratge del Collet.

Cantada d'Havaneres a Calella de Palafrugell, dissabte 3 a les 22.15 h

Platja del Port Bo

Després d'un any en blanc, la platja del Port Bo de Calella tornarà a acollir aquest dissabte la tradicional cantada d'havaneres, que enguany arriba a la 53a edició. Hi participaran grups Port Bo i Cobla Els Mongrins (Palafrugell/Torroella de Montgrí), Els Cremats (Palafrugell), Peix Fregit (Palafrugell) i Ultramar (Granollers).

Concert de Stay Homas a Calella de Palafrugell, diumenge 4 a les 18.30 i a les 22.30 h

Platja del Port Bo

Dins el festival Ítaca, Cultura i Acció, Stay Homas actuarà a Callela de Palafrugell. Serà una ocasió única per veure en directe el grup revelació del 2020 perquè, de moment, només té aquest concert programat en terres gironines. Ho farà en un espai emblemàtic del festival: la platja del Port Bo, dins de la programació de la 54a cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell.

Festival a Figueres, fins diumenge 4

Figueres Es Mou a diversos escenaris

Figueres celebra aquest cap de setmana una nova edició del Figueres es Mou, un festival que porta als carrers i places de la capital empordanesa espectacles de dansa, de la mà de companyies consolidades a escala nacional però també de molts talents emergents amb ganes de fer gaudir al públic.

Fira Gastronòmica a Girona, fins diumenge 4

Passeig de La Devesa

El passeig de La Devesa acull fins diumenge, entre les 19 h i les 00 h, el Girobeer, una fira cervesera amb diverses propostes gastronòmiques per a tots els públics i música en directe.