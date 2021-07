Comparativament, Amazon Prime estrena amb menys regularitat que la resta de plataformes, però en canvi intenta que cada sèrie i pel·lícula llueixi cada vegada amb més intensitat. És per això que s’ha aventurat a produir una nova versió de El senyor dels anells, que fa pinta de convertir-se en un projecte faraònic, i que s’atreveix amb superproduccions com La guerra del mañana, que arriba avui a tot el món i que busca competir de tu a tu amb les grans estrenes cinematogràfiques. Els tràilers apunten a un producte de ciència-ficció realment espectacular que treu punta a un dels temes recurrents del gènere, els viatges en el temps, i el suma a un esperit bèl·lic heretat de grans títols moderns com Al filo del mañana. En aquest cas, l’acció comença al present, quan tot el món queda bocabadat amb una notícia del tot inesperada: l’arribada de viatges temporals provinents de l’any 2051, que han vingut a advertir-nos d’una futura guerra amb uns alienígenes i a demanar reclutes per guanyar la batalla definitiva. Després d’un intens debat polític i social, un grup de dones i homes encapçalats pel professor Dan Forester, un home de fortes conviccions morals que hi veu l’oportunitat de demostrar la seva veritable vàlua. Els reclutes es troben amb un futur arrasat per una guerra molt crua en què els invasors amaguen uns quants secrets.

El primer que sorprèn de La guerra del mañana és el nom del seu director, Chris McKay. Format a l’animació més irreverent i original, en el seu currículum destaquen les seves aportacions per a la sèrie de culte Robot Chicken i la impagable Batman: La Lego Película. Aquí afronta el seu primer projecte en imatge real, i ho fa amb un pressupost astronòmic que li ha permès rodar una pel·lícula de 140 minuts plena d’efectes visuals i coreografies dignes de Michael Bay. Falta veure si l’aposta per un convertir una història com aquesta en un producte per a tots els públics és realment funcional o, per contra, es converteix en un d’aquells títols que té més publicitat que consums.

D’entrada compta amb l’al·licient d’un esplèndid planter d’actrius i actors format per Chris Pratt (a qui realment li ha d’importar poc si funciona o no: les franquícies de Jurassic World i Guardians de la Galàxia continuen ben vives), J.K. Simmons, Betty Gilpin, Ryan Kiera Armstrong, Sam Richardson, Keith Powers, Jasmine Mathews, Mary Lynn Rajskub, Edwin Hodge, Seychelle Gabriel, Felisha Terrell, Stacy Johnson, Mike Mitchell i la gran Yvonne Strahovski. La banda sonora va a càrrec d’un dels compositor més actius (i efectius) del cinema espectacle actual, Lorne Balfe.