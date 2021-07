L’Estany de Banyoles es pot contemplar des de diferents opcions. Des del seu interior amb les barques petites o amb la barca que fa la volta, remant, nedant, caminant, corrent o... també en bicicleta. Aquest paratge natural molt visitat durant totes les estacions de l’any es presenta com una de les millors opcions si el que volem fer és practicar exercici de manera saludable i, a la vegada, gaudir de la natura.

La bicicleta és una molt bona opció, ja que l’estany està preparat per aquesta pràctica en un recorregut que no presenta dificultats i que està a l’abast de les persones de qualsevol edat. Des de la web de turisme de Banyoles ens podem informar de totes les opcions possibles.

En primer lloc podem fer la volta a l’estany mitjançant un itinerari circular i de dificultat baixa. Aquesta ruta ens permet fer la volta sencera en un recorregut de 7 quilòmetres i que està estimat que es pot completar en una hora. La ruta està pensada perquè es puguin fer parades al llarg del circuit i entrar als miradors i estanyols de la zona. Des d’aquests punts podem contemplar diverses panoràmiques de l’estany i veure els diferents elements de la fauna i la flora que conformen aquest gran paratge.

El recorregut segons detallen els seus promotors es fa en algunes zones pel carril bici que hi ha i que es troba just al costat del camí que permet també fer tota la volta en aquest cas a peu. En altres trams la ruta segueix per un camí de sauló. En tot cas, les dues opcions no presenten cap dificultat, ja que el desnivell és inapreciable. Segons la durada de les parades que fem en u na hora podem donar tota la volta des del nostre punt de sortida.

Qui no en tingui prou en quedar-se al voltant de l’estany pot també endinsar-se en alguna de les rutes dels carrils bici i vies verdes que el consell comarcal del Pla de l’Estany ha adequat per enllaçar diferents municipis de la comarca mitjançant la bicicleta. Des de Turisme de Banyoles també podem informar-nos sobre com podem anar sobre dues rodes de Banyoles a Camós, a Mata -Porqueres-, a Melianta, Fontcoberta o Borgonyà a Cornellà del Terri. A la comarca del Pla de l’Estany hi ha senyalitzades fins a deu rutes per fer en bicicleta de muntanya per aquells que ja busquin fer un recorregut amb una certa dificultat i no centrar-se únicament en un passeig. Dins de les diferents rutes per fer amb BTT trobem diferents opcions amb rutes fàcils, mitjanes, difícils i algunes també de molt difícils i que cal afrontar-les amb una mínima preparació. Qui estigui interessat ha de saber que el consell comarcal del Pla de l’Estany té editada una guia que recull de forma molt detallada algunes de les rutes en bicicleta i BTT, així com també les rutes de senderisme. Aquesta guia inclou 11 rutes en bicicleta i BTT i 19 rutes a peu o senderisme. Hi ha totes les opcions possibles. Des de Turisme de Banyoles es pot consultar la guia i veure amb tot detall les rutes i les seves característiques. Aquestes rutes estan indicades per aquelles persones que vulguin pedalar i anar a veure l’entorn natural de Banyoles i visitar indrets com l’ermita de Sant Patllari, les coves prehistòriques de Serinyà, el gorg blau de Vilademuls, el castell de Rabós de Terri o el salt Dalmau de Camós. Són itineraris que ressegueixen espais naturals molt planers i sense excessives dificultats i que, en tot cas, si presenten alguna dificultat afegida ens posen en alerta.

Per la resta, tothom amb una mínima preparació pot fer aquestes rutes. I si la nostra opció són les rutes a peu aquí també tenim tot un ventall de propostes. La primera donar la volta a peu a l’estany amb una dificultat baixa. També no presenta cap dificultat excessiva fer el recorregut a peu de La Puda i les Estunes. Presenta una dificultat mitjana la ruta a peu de Can Morgat i Puig Clarà. La quarta ruta dissenyada és també d’una dificultat baixa i és l’anomenada ruta dels recs i finalment hi ha dissenyada una ruta més urbana que està pensada per fer un passeig pel barri vell de la capital de l’Estany amb un recorregut d’1’6 quilòmetres. Tota la informació més detallada es pot trobar a la web de Turisme de Banyoles.