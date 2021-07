Sovint quan sentim parlar de llegendes de seguida ens ve al cap la ciutat de Girona. La capital gironina té moltes històries sobre indrets i personatges. El que no se sap tant són les llegendes que amaguen diversos indrets de la comarca del Gironès i que des de Turisme del Gironès s’estan difonent.

El diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans recull que una llegenda és una «narració popular d’esdeveniments sovint amb un fons real però desenrotllat i transformat per la tradició». Per conèixer algunes d’aquestes llegendes podem fer una ruta per diversos punts del Gironès com Llagostera, Bescanó, la Vall de Llémena i Madremanya. Totes aquestes poblacions tenen com a nexe comú que podem fer una bona ruta a peu i descobrir, a banda d’un passatge natural espectacular, algunes històries que de ben segur desconeixement.

Comencem la ruta per Llagostera on des de Turisme del Gironès ens animen a conèixer la ruta de «La llegenda de l’ànima en pena». No descobrirem aquí el desenllaç però uns podem avançar que va sobre els sorolls misteriosos que se sentien a cal To.

Podem seguir la nostra ruta fins a Bescanó on la llegenda explica que Jesuscrist i Sant Pere anaven voltant per tot Catalunya donant nom als pobles. Un joc de paraules us farà descobrir el perquè del nom de Bescanó. Podem seguir el camí fins a la Vall de Llémena, una joia del paisatge natural de la comarca del Gironès i que reuneix moltes rutes i senders. Segons es recull a la web de Turisme del Gironès en aquest cas la llegenda explica que «un dimoni de Bosquerós, enfadat amb la seva mare per un malefici que preparava per a la gent de les contrades, va arrossegar la seva mare des de la Banya del Boc fins a la gorga que li diuen del dimoni, al Pla de Sant Joan, perquè va ser en aquesta gorga on la va llançar. Es diu que per allà on va passar el dimoni durant molt de temps no hi va créixer res». No en feu tampoc gaire cas i animeu-vos a fer una bona ruta per alguna de les gorgues que amaga la vall i endinseu-vos en algun dels seus boscos i esquiveu els dimonis.

I finalment, la ruta de llegendes ens porta fins a Madremanya, a peu dels Àngels. Des de Turisme del Gironès ens recorden que en aquest poble no només guarden una llegenda sinó que fins i tot, el cap de setmana abans precisament de la festa de Sant Jordi, celebren una fira de llegendes. L’objectiu és difondre tot el patrimoni oral perquè perduri en el temps i no es perdi. La llegenda que fa referència a Madremanya té a veure també amb el seu nom. Segons es recull a www.turismegirones.cat l’origen del nom de Madremanya tindria «en una mare que, tot i tenir molts fills, els va poder col·locar a tots, mostrant molta “mà de manya”, és a dir, molt d’enginy». Podeu disfrutar d’un bon passeig per aquests indrets i a la vegada descobrir les seves llegendes i històries tan particulars.