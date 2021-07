Monstruos S.A. va ser una de les millors pel·lícules de la primera etapa de Pixar, però en canvi la seva preqüela, Monstruos University, no va rutllar com s’esperava i la crítica la va batejar (juntament amb la pobre Cars 2) com una de les pitjors continuacions mai fetes d’un èxit animat. És cert que no estava al nivell de la seva predecessora, però no n’hi havia per tant: en el fons, el que provaven de fer els seus responsables era d’atraure un públic més infantil, i això va repercutir en el to de la història. Ara, quan ningú no s’ho esperava, Pixar ha decidit produir una seqüela directa del primer film, i ho fa en forma de sèrie.

Monstruos a la obra, que arriba avui a Disney Plus, situa la seva acció exactament sis mesos després que Mike i Sully descobrissin que els riures de la mainada són infinitament més efectius que els crits quan es tracta d’eficiència energètica. Per tant, els dos protagonistes s’encarreguen ara de vetllar perquè la companyia disposi de monstres necessaris per fer girar la roda. El problema és que un dels nous reclutes, Tylor Tuskmon, s’ha passat la vida preparant-se per espantar el personal, però quan arriba a l’empresa es troba amb què el seu registre ha quedat obsolet. Convençuts que dins seu hi ha una màquina de fer somriure, Mike i Sully entomen el repte de convertir Tylor en un empleat de profit, però no paren de topar amb l’evidència que la seva monstruositat fa qualsevol cosa menys riure.

Formada per deu episodis de menys de trenta minuts, Monstruos a la obra destaca pel seu embolcall visual (han passat ja uns quants anys de la primera entrega, i la sofisticació tècnica dels personatges principals ho fa notar) i per uns guions que saben treure punta a l’innegable carisma dels protagonistes.

Queda clar de seguida que no han volgut renovar res amb aquesta sèrie i que continuen apostant per un públic eminentment infantil, però es fa justícia a la història original i alguns gags són molt solvents.

El repartiment de veus de la versió original inclou Ben Feldman, John Goodman, Billy Crystal, Bonnie Hunt, Henry Winkler, Mindy Kaling, Gabriel Iglesias, Jennifer Tilly, Aisha Tyler, John Ratzenberger i Kelly Marie Tran, la Rose de la darrera trilogia de Star Wars.

La banda sonora és de Dominic Lewis, compositor de The Man in the High Castle i les dues entregues de Peter Rabbit. La sèrie està disponible a Disney Plus.