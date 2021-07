Teatre Municipal D Dissabte 17 H 20 h

El Festival Z desplega aquesta cap de setmana la seva programació, marcada per l’aposta pel talent emergent. L’actriu d’origen senegalès Katja Diao trepitjarà demà l’escenari del Teatre Municipal per presentar Hermana, ya no, un monòleg d’autoficció en el qual reflexiona sobre la raça i el gènere.