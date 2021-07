Fira a Santa Cristina d'Aro, divendres 16, dissabte 17 i diumenge 18, de 18 a 01 h

Santa Market, al Horse Club

Fins al 29 d'agost, el Santa Market de Santa Cristina d'Aro obre les portes. Amb activitats infantils i diferents tallers per als més menuts, podreu gaudir de la gastronomia, la moda, les últimes tendències i sessions de monòlegs, acompanyats de la música en directe dels Dj's residents.

Havaneres i Boleros a Sant Antoni de Calonge, divendres 16, a les 22 h

Paratge del Collet

La Cantada d'Havaneres i Boleros de Sant Antoni arriba a la setena edició amb la participació de 5 grups, i l'estrena d'un espectacle d'Arjau: «ADN Arjau, 25 anys - Diari de Bord». Divendres també actuarà Peix Fregit (22 h), al paratge del Collet. Dissabte serà el torn de Boira, Neus Mar i Port Bo.

Festival Castell de Peralada, divendres 16 i dissabte 17, a les 22 h

Parc del Castell

La companyia suïssa Béjart Ballet Lausanne inaugura la 35a edició del Festival Castell de Peralada amb l'espectacle Ballet for life sota la direcció artística de Gil Roman. A través d'una il·luminació acurada, d'una mirada plena d'optimisme i d'un vestuari de colors vius i brillants de Gianni Versace, Béjart mostra una joventut desinhibida combinada a la perfecció amb enginy humorístic, tècnica brillant i la manera desenfada de veure la vida amenitzada per les notes musicals de Così fan tutte de Mozart i Queen. Fins a l'1 d'agost el certamen oferirà 14 propostes de lírica i dansa de la mà d'artistes de gran renom com Jonas Kaufmann, Javier Camarena, Rusfus Wainwright o William Christie, entre d'altres.

PortalBlau L'Escala, dissabte 17, a les 19.30 h

Homenatge a Joan Margarit a l'Alfolí de la Sal

El festival Portalblau engega l'edició d'enguany amb un acte de record i reivindicació de l'obra i la personalitat de Joan Margarit, a càrrec de l'arquitecta Maria Rubert de Ventós i el poeta Carles Duarte.

Teatre a Girona, dissabte 17, a les 20 h

Teatre Municipal

El Festival Z desplega aquesta cap de setmana la seva programació, marcada per l'aposta pel talent emergent. L'actriu d'origen senegalès Katja Diao trepitjarà l'escenari del Teatre Municipal per presentar Hermana, ya no, un monòleg d'autoficció en el qual reflexiona sobre la raça i el gènere.

Música a Girona, dissabte 17, a les 22 h

Jardins del Passeig Arqueològic

La banda barcelonina Apastafunk aterra al festival Tempo de Girona amb un viatge en el temps a través d'himnes de James Brown, Earth Wind & Fire o els Village People. Un recorregut pels èxits trenca-pistes dels anys 70, 80, i fins a l'actualitat, versionats amb un maridatge entre veu, guitarra, teclats, saxo i bateria.

Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, dissabte 17, a les 22 h

Sílvia Pérez Cruz al Guíxols Arena

Després de l'èxit del festival d'humor Salat, Porta Ferrada dona el tret de sortida al primer cap de setmana de programació musical amb una de les veus més aclamades del país: Sílvia Pérez Cruz.

Fira a La Bisbal d'Empordà, diumenge 18, a les 17 i les 19.30 h

Escola Mas Clarà

Aquest cap de setmana els carrers de la Bisbal d'Empordà es convertiran en una autèntica pista de circ. L'espectacle Hotel Bucarest de la companyia gironina Total Circ serà un dels protagonistes de la programació, on la tècnica i l'humor dels tres «botons» captivarà des dels més petits de la casa als més grans.