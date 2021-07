En una entrevista del Diario de Sevilla sobre la seva última exposició a Màlaga, la periodista Cristina Fernández li preguntava a Brinkmann com veia, des de dins, l’evolució de les arts plàstiques durant aquests 60 anys de la seva carrera. La resposta de l’artista no podia ser més clara: «A mi el que em molesta avui és aquest sistema que hi ha al món en el qual la pintura és un producte i el pintor una marca, i cal vendre el producte i la marca. Està molt enfocat al mercat, ja no és el món de l’art com es parlava abans, sinó el mercat de l’art. Això per a mi és una forma de veure molt negativa».

No cal dir, en aquest sentit, cap a on apunta aquesta proposta que serveix a la galeria Horizon de Colera (una supervivent històrica) per iniciar una nova temporada expositiva: cap a la radicalitat poètica centrada en un autor fidel a una mirada essencial i de regust musical.