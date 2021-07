No hi ha cap mena de dubte que Yo nunca va ser una de les grans sorpreses de l’any passat a Netflix. Ningú n’esperava massa res, però va resultar que aquesta comèdia juvenil no era la típica que la plataforma busca cremar en tres dues i tenia uns diàlegs i una construcció de personatge magnífics, a banda que trencava molt hàbilment amb els clixés racials del gènere. És la història de Devi, una adolescent de família hindú que es debat entre la fidelitat a les tradicions de casa seva i les ganes de ser una noia nord-americana de ple dret. De fet, la llosa d’haver de fer el que s’espera d’ella li complica el seu gran pla: perdre la virginitat amb un noi típicament ianqui. El problema és que, si bé creia haver trobat candidat, n’acaben apareixent dos, i que ella i les seves amigues no paren de fixar-se en situacions tirant a delirants. La segona temporada que s’estrena avui comença justament amb Devi provant d’escollir entre els dos nois que li agraden, Ben i Paxton, mentre s’adona que, a punt d’acabar la secundària, s’encamina cap a decisions encara més difícils.

Yo nunca és obra de l’actriu, productora i guionista Mindy Kaling, autora de pel·lícules com Late Night (també a Netflix, i amb una enorme Emma Thompson de coprotagonista) i que a la sèrie es va basar en la seva pròpia adolescència. Segurament per això el guió transmet tanta autenticitat, ja que algunes de les situacions que planteja (i la seva resolució, que sempre evita caure en determinats tòpics) són molt creïbles i mai s’hi renuncia a un alè dramàtic poc habitual en el gènere.

En aquest sentit, només cal veure el final de la primera temporada, la perfecta conjugació entre somriures i llàgrimes. Una de les claus del seu èxit és el talent de la seva protagonista, Maitreyi Ramakrishnan, que té un carisma desbordant i aconsegueix fer-se tan seu el personatge que arriba a semblar que és una autobiografia. Al seu costat destaquen secundaris tan solvents com Poorna Jagannathan (magnífica com a mare de la protagonista), Richa Shukla, Benjamin Norris, Adam Shapiro, Ramona Young, Martín Martínez, Jaren Lewison, Christina Kartchner, Jack Seavor McDonald, Darren Barnet, Dino Petrera i Hanna Stein. La segona entrega, com la primera, està formada per un total de 10 episodis de menys de 30 minuts.