La traca final

Qui ens havia de dir quan es va estrenar The Purge (aquí inicialment titulada La noche de las bestias, tot i que al final la popularitat de la marca original s’ha imposat a les traduccions arbitràries) que acabaria convertint-se en una de les sagues més llargues, originals i decididament inclassificables del «terror» actual. Les cometes venen al cas perquè si bé és veritat que la primera era la perfecta suma entre distopia política i «home invasion», la resta d’entregues han acabat mutant cap al cinema d’acció hereu de Carpenter, amb personatges al límit i en contextos dignes de western en què la supervivència és una qüestió de principis fins i tot ètics. La cinquena, i diuen que última, porta per títol La purga infinita i entra de ple en els territoris del western i el thriller de conflictes fronterers.

El pare de la criatura, James DeMonaco, hi continua exercint de productor i guionista (es nota la vinculació d’una mateixa persona a tots els lliuraments), mentre que aquest cop la direcció recau en Everardo Gout, format a sèries com Luke Cage o Snowpiercer. Sigui com sigui, que la saga The Purge ens arribi a ple estiu ens dona la justa mesura de la seva implementació popular i del seu potencial comercial: totes i cadascuna d’elles ha donat beneficis a partir de pressupostos molt controlats.

La purga infinita comença l’endemà d’una altra nit d’atrocitats autoritzades pel Govern nord-americà per satisfer els baixos instints de la població i amb la societat temorosa d’una sèrie de faccions clandestines que clamen per allargar la purga més enllà del dia assenyalat. A Texas, una família treballadora es lleva el matí creient-se segura per haver sobreviscut als atacs, però aviat descobreixen que els Tucker, els seus veïns, han estat violentament assaltats per una d’aquestes faccions.

Els dos clans decideixen unir les seves forces per defensar-se. Però el que comença com una simple temptativa de supervivència acaba convertint-se en una sagnant venjança en què les normes ja no importen ningú, ni tan sols a les persones que no necessiten la purga per aplacar la seva ràbia.

Més que mai, la saga es torna un actioner ple d’escenes elèctriques en què, pel camí, director i guionista aprofiten per fer una àcida paràbola sobre la immigració i el racisme. Com les seves predecessores, la falta de grans recursos es supleix amb molta imaginació i un gran treball a l’hora de generar escenes de tensió i suspens.

El repartiment de La purga infinita està encapçalat per Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Will Patton, Cassidy Freeman, Leven Rambin, Alejandro Edda, Susie Abromeit, Sammi Rotibi, Anthony Molinari i Josh Lucas, actor que recentment ha demostrat la seva versatilitat a títols tan recomanables com She dies tomorrow, Ford vs. Ferrari o la sèrie Yellowstone.

La principal protagonista d’aquesta nova entrega, Ana de la Reguera, és una de les actrius més mexicanes més actives a Hollywood. Després de treballar a sèries com «Narcos» i «Goliath», i a pel·lícules com «Ejército de los muertos», la veurem al nou film de Carlos Saura, «El rey de todo el mundo», i a la sèrie d’intriga «Leopard Skin», També és la creadora i guionista de «Ana», una autoficció televisiva protagonitzada per ella mateixa.