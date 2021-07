Jardins de Cap Roig D Dissabte 24 i diumenge 25 H 22 h

Raphael torna als escenaris amb més força que mai per celebrar els seixanta anys de la seva trajectòria. Durant tot el 2021, l’artista recorre Espanya per brindar amb el públic i recordar junts cançons que ja formen part de la memòria col·lectiva. Aquest dissabte, al festival de Cap Roig, no hi faltaran temes emblemàtics com Mi gran noche, Yo soy aquel o Digan lo que digan. Diumenge serà el torn de tots us clàssics del festival. Els Amics de les Arts arriben al festival amb nou treball sota el braç. Els temes d’El senyal que esperaves sonaran amb força en aquest espectacle al costat de clàssics com Jean Luc, Louisiana o Ja no ens passa, entre altres.