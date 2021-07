Festa Major de Salt, divendres 23, a les 19.30 i les 22 h

L'Orquestra Maravella, a l'Escola Mas Masó

L'Orquestra Maravella és una de les de més prestigi i amb més llarga trajectòria de les formacions de festa major d'arreu de Catalunya. A Salt, està previst que ofereixi un doble concert. Serà divendres, a 2/4 de 8 del vespre, i la segona sessió, a les 10 de la nit a l'Escola Mas Masó.

Festa Major de Sant Jaume de Llierca, divendres 23, a les 21h

Beth, a la Plaça Major

Sant Jaume de Llierca ho té tot a punt per celebrar la seva festa major, on la música tindrà un paper molt destacat. Divendres serà el torn de la cantant de Súria, Beth.

Festa Major de Santa Cristina d'Aro, divendres 23, a les 22.30 h

Concert de Di-Versiones, a l'Esplanada de darrere l'Espai Ridaura

Divendres serà una de les jornades més destacades de la festa major de Santa Cristina d'Aro amb el concert programat de la sempre alegre i divertida orquestra Di-Versiones. La seva actuació serà a l'esplanada de darrere l'Espai Ridaura a partir de 2/4 d'11 de la nit.

Festival a Calella de Palafrugell, divendres 23, a les 22 h

Pablo López, als Jardins de Cap Roig

A les 22 h als Jardins de Cap Roig, el cantautor malagueny Pablo López presenta els temes del seu darrer treball d'estudi, Unikornio. Once millones de versos después de ti, en un concert que servirà per donar el tret de sortida a una nova edició del festival de Cap Roig.

Festival a Peralada, divendres 23, a les 22 h

Ballet under the stars, al Castell de Peralada

El Festival Castell de Peralada celebrarà avui, a partir de les 22 h, la gala Ballet under the stars, un espectacle de dansa amb accent femení que retrà homenatja a la figura de Carmen Mateu, fundadora del veterà certamen alt-empordanès, valorant la seva passió per la cultura. Les ballarines espanyoles Iratxe Ansa, Dores André, Ada González i Lucía Lacarra, i la solista del Ballet Mariïnski Maria Khoreva, presentaran un programa amb extractes espectaculars de peces de dansa moderna i grans pas de deux del repertori clàssic conegut, a més d'una estrena absoluta. Maria Khoreva, guanyadora de la I edició del Carmen Mateu Young Artist Award, rebrà el guardó de mans d'Isabel Suqué Mateu, en finalitzar la gala.

Música a Girona, dissabte 24, a les 13 h

Buena Onda, al Passeig Arqueològic

Buena Onda passaran pel Tempo de Girona amb les versions de cançons tocades amb un caixó, una guitarra i dues veus. El duet, que ja compta amb nou anys de trajectòria, ha participat en festivals com Sons del Món, Festival Muda i edicions passades del Tempo. Una bona ocasió per fer un vermut musical.

Festa Major de Salt, dissabte 24, a les 20 i 23 h

Ciudad Jara, a l'Era de Cal Cigarro

Pablo Sánchez, l'exvocalista, compositor, i líder de la banda La Raíz, coneguda internacionalment, presenta un nou projecte en solitari titulat Donde nace el infarto. En aquesta ocasió, es presenta amb una formació de rock sense deixar de banda el seu estil peculiar envoltat de poesia i cançons d'autor.

Festa Major de Sant Jaume de Llierca, dissabte 24, a les 22 h

Blaumut, a la Plaça Major

Un altre dels plats forts musicalment parlant de la festa major de Sant Jaume de Llierca serà dissabte amb el concert de Blaumut.

Festival a Peralada, dissabte 24, a les 22 h

Rufus Wainwright, al Castell de Peralada

El músic novaiorquès Rufus Wainwright arriba al Festival de Peralada per presentar en directe aquest dissabte Unfollow the Rules, títol del seu novè LP d'estudi i el primer àlbum pop des del 2012.

Festival a Sant Feliu de Guíxols, dissabte 24, a les 22 h

Manuel Carrasco, al Guíxols Arena

Aquest 2021, Manuel Carrasco només actuarà en cinc festivals i en cinc únics municipis. I un, evidentment, serà al Festival de Porta Ferrada, on oferirà un concert en acústic molt especial.

Festival a Calella de Palafrugell, dissabte 24 i diumenge 25, a les 22 h

Raphael i Els Amics de les Arts, als Jardins de Cap Roig

Raphael torna als escenaris amb més força que mai per celebrar els seixanta anys de la seva trajectòria. Durant tot el 2021, l'artista recorre Espanya per brindar amb el públic i recordar junts cançons que ja formen part de la memòria col·lectiva. Aquest dissabte, al festival de Cap Roig, no hi faltaran temes emblemàtics com Mi gran noche, Yo soy aquel o Digan lo que digan. Diumenge serà el torn de tot un clàssic del festival. Els Amics de les Arts arriben al festival amb nou treball sota el braç. Els temes d'El senyal que esperaves sonaran amb força en aquest espectacle al costat de clàssics com Jean Luc, Louisiana o Ja no ens passa, entre altres.

Música a Olot, diumenge 25, a les 18.30 h

Scevola Ensemble, al Parc Nou

Scevola Ensemble presenta a Olot l'espectacle Geografías, un concert ple de contrastos i de ritmes folklòrics i urbans, des d'un baião del Brasil fins a una bella i melancòlica milonga campera de l'Argentina. La banda està formada per Gian Carlo Scevola, Carla González i Arnau Julià.

Festa Major de Santa Cristina d'Aro, diumenge 25, a les 19 h

El Pot Petit, a l'Esplanada de darrere l'Espai Ridaura

El darrer dia de la festa major de Santa Cristina d'Aro els actes es concentren a la tarda-vespre amb un espectacle infantil destacat a càrrec del grup El Pot Petit.