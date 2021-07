Fira a Platja d'Aro, de divendres 30 a diumenge 1

El rock marida amb el vi, a la Plaça Mil·lenari

Platja d'Aro es converteix durant tres dies en l'epicentre de la cultura del vi, al voltant de trenta cellers i productes gastronòmics participaran en la 3a Fira del Vi Rock & Wine. Un verdader paradís pels amants del vi i la gastronomia, onze denominacions d'origen, animació, concerts, DJ i un sorteig final per als assistents.

Música a Roses, divendres 30, a les 22 h

Rosario presenta nou disc al Sons del Món

A les 22 h a l'escenari de La Ciutadella, la cantant Rosario presentarà el seu darrer disc d'estudi, titulat Te lo digo todo y no te digo ná, al temps que també repassarà alguns dels èxits que han marcat la seva llarga trajectòria musical, com No duraría o Como quieres. Dins el Sons del Món.

Festa Major de Caldes de Malavella, divendres 30, dissabte 31 i diumenge 1

Concert de Sense Sal i La Fúmiga, a la Rambla d'en Rufí

Durant tot el cap de setmana, Caldes de Malavella té preparades diferents activitats d'oci per a petits i grans, en la seva Festa Major. Dissabte, a les 21 h, tindrà lloc el concert de Sense Sal i La Fúmiga, a la Rambla d'en Rufí.

Festival a Girona, dissabte 31, a partir de les 13 h

El Tempo acomiada el Village, al Passeig Arqueològic

Després de dues setmanes omplint el passeig Arqueològic de Girona de música en viu, gastronomia i presentacions literàries, el Tempo s'acomiada aquest dissabte amb quatre concerts de luxe. A les 13 h la rumba i el flamenc de Rumba 4G posaran la banda sonora a l'hora del vermut. Ja a la tarda, obrirà la jornada, a les 19 h, Twin (a la imatge), projecte musical d'Ana López amb una suggerent aposta pel pop electrònic. Tot seguit, a les 20.30 h, Luw (Lluís Costa) presentarà el seu primer disc, Viatge a la immensitat. Finalment, i per cloure aquesta edició del festival, els gironins Carmen 113 presentaran el seu darrer treball Hipnótica, publicat a l'abril.

Cinema a Palafrugell, dissabte 31, diumenge 1 i dilluns 2

El retorn d'«Amelie», al Teatre Municipal

La cèlebre pel·lícula francesa Amelie, protagonitzada per l'actriu Audrey Tautou i dirigida per Jean-Pierre Jeunet torna aquest cap de setmana a la pantalla gran amb quatre projeccions especials al Teatre Municipal de Palafrugell, amb motiu del vintè aniversari de la seva estrena.

Música a Girona, dissabte 31, a les 20 i les 22 h

Janet Gwizdala en format trio, al Sunset Jazz Club

El baixista anglès Janek Gwizdala protagonitzarà aquest dissabte un concert en el qual presentarà un trio inèdit completat pel saxofonista Llibert Fortuny i el baterista hongarès Gergo Borlai.

Música a Calella de Palafrugell, dissabte 31, a les 22 h

Juan Diego Flórez, als Jardins de Cap Roig

El prestigiós tenor internacional debuta a Cap Roig amb un concert únic. Amb una trajectòria que inclou actuacions en els principals escenaris del món, Juan Diego Flórez s'ha consolidat com un dels grans talents de l'òpera amb la seva extraordinària veu. La seva generositat, carisma i passió són qualitats que el distingeixen en les seves múltiples activitats filantròpiques, a més de les seves aclamades actuacions i gravacions.

Festa Major de Sant Feliu de Guíxols, de dissabte 31 a dimarts 3

Concert de l'orquestra Di-versiones, al Guíxols Arena

A partir de dissabte se celebra la Festa Major de Sant Feliu de Guíxols. Per al primer dia, està previst l'emissió en directe del programa de Ràdio Flaixbac El vermut de Llucià Ferrer, a partir de les 12 h, al Passeig del Mar. El dia conclourà amb el concert de l'orquestra Di-versiones, al Guíxols Arena, a les 22 h.

Festa Major de Viladamat, divendres 30, dissabte 31 i diumenge 1

Activitat infantil Humor Amarillo, al camp de futbol

Aquest cap de setmana és la Festa Major de Viladamat. Diumenge, el dia de cloenda, està previst que, a partir de les 18 h, al camp de futbol, els nens i nenes siguin els i les protagonistes; participant en l'activitat infantil Humor Amarillo.

Música a L'Escala, diumenge 1 a les 21 h

Judit Nedderman, a Mar d'en Manassa

La cantant i compositora Judit Neddermann arriba diumenge al Festival Portalblau per presentar les cançons del disc Aire, que arriba després de la seva col·laboració amb Alejandro Sanz a Este segundo. Aquest duet ha suposat un punt d'inflexió en la carrera de Neddermann, obrint-li les portes del mercat internacional.